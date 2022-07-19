Ипэшники выдохнут - получить разрешение на торговлю станет проще. Комментарий председателя Госкомимущества

Процесс отведения участков для нестационарных объектов упроститься. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".

"Одним из новшеств, которое будет приятным для бизнеса, будет возможность в кодексе отведения земельных участков для нестационарных объектов. Например, в сезон на пляже надо поставить сезонный объект. Раньше занимало значительное количество времени и денег. Сейчас это будет льготно", отметилДмитрий Матусевич.