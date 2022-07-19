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Ипэшники выдохнут - получить разрешение на торговлю станет проще. Комментарий председателя Госкомимущества
Ипэшники выдохнут - получить разрешение на торговлю станет проще. Комментарий председателя Госкомимуществаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c537cee2-5648-4e09-a681-f87fe9a6ebb0/conversions/f67913c3-c7d9-45b7-aa12-4cceb34ab749-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c537cee2-5648-4e09-a681-f87fe9a6ebb0/conversions/f67913c3-c7d9-45b7-aa12-4cceb34ab749-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c537cee2-5648-4e09-a681-f87fe9a6ebb0/conversions/f67913c3-c7d9-45b7-aa12-4cceb34ab749-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c537cee2-5648-4e09-a681-f87fe9a6ebb0/conversions/f67913c3-c7d9-45b7-aa12-4cceb34ab749-xl-___webp_1920.webp 1920w
Процесс отведения участков для нестационарных объектов упроститься. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".
"Одним из новшеств, которое будет приятным для бизнеса, будет возможность в кодексе отведения земельных участков для нестационарных объектов. Например, в сезон на пляже надо поставить сезонный объект. Раньше занимало значительное количество времени и денег. Сейчас это будет льготно", отметилДмитрий Матусевич.
Смотрите полное интервью с председателем Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрием Матусевичем здесь.