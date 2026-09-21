Новую игровую площадку открыли в Октябрьском районе Минска

Современную детскую площадку открыли в Октябрьском районе Минска. Новое игровое оборудование - качели, комплексы и горки, а также специальное покрытие - с акцентом на безопасность.

Проект реализовали по инициативе местных жителей. На него направили около 45 тыс. руб., причем 10 % из них - вклад минчан, а 90 % - поддержка города. Инфраструктуру новой локации сразу оценили дети и их родители.

В Октябрьском районе это первый объект, реализованный в рамках программы по поддержке гражданских инициатив. Всего в Минске в 2026 году воплотят в жизнь 51 такой проект, 30 из них уже украшают город.