Новую детскую поликлинику открыли в Жодино

Систему здравоохранения Минской области в этом году пополнят несколько новых и значительных объектов с диагностическим оборудованием. Об этом сегодня заявили в Жодино, где торжественно открыли новую детскую городскую поликлинику. У здания - индивидуальный проект. Он рассчитан на 300 посещений в смену. Гости, среди которых министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и губернатор Минской области Александр Турчин, познакомились с коллективом медиков и изучили все возможности новостройки: от электронной очереди и просторных кабинетов педиатров до стоматологии и спелеолечебницы. Самим же врачам будет комфортно выезжать на вызовы к юным пациентам Жодино. Автопарк поликлиники пополнился новыми машинами.