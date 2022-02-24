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Новую детскую поликлинику открыли в Жодино
Систему здравоохранения Минской области в этом году пополнят несколько новых и значительных объектов с диагностическим оборудованием. Об этом сегодня заявили в Жодино, где торжественно открыли новую детскую городскую поликлинику. У здания - индивидуальный проект. Он рассчитан на 300 посещений в смену. Гости, среди которых министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и губернатор Минской области Александр Турчин, познакомились с коллективом медиков и изучили все возможности новостройки: от электронной очереди и просторных кабинетов педиатров до стоматологии и спелеолечебницы. Самим же врачам будет комфортно выезжать на вызовы к юным пациентам Жодино. Автопарк поликлиники пополнился новыми машинами.
Детская поликлиника будет работать по принципу большого медицинского центра. Кроме педиатрической службы, здесь находится отделение реабилитации, два бассейна, зал лечебной физкультуры. Главное - у новостройки есть самое современное медицинское оборудование.
В планах на базе новой детской поликлиники в Жодино создать также Центр материнства и детства и перенести сюда женскую консультацию.
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