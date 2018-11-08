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Новую эру белорусского телевидения откроют суперсовременные передвижные телестанции
Специально для нашего медиахолдинга крупнейший системный интегратор Европы производит 4 первоклассных комплекса. Мы расширяем техническую базу, чтобы сделать картинку еще более качественной и соответствующей мировым вещательным тенденциям. В полном составе новые ПТС прибудут ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске летом 2019.
А пока Ольга Медведь из Германии с тест-драйвом первой телестанции. В помощь нашей "Александрине" "Ефросинья", "Янина", "Рогнеда" и "Павлина". Чтобы передать через миллионы экранов все победы и эмоции крупнейшего спортивного события 2019 года - II Европейских игр в Минске - в арсенале Белтелерадиокомпании пополнение: новейшие передвижные телевизионные станции формата HD. По традиции им уже придумали имена.
Профессиональное телевидение на колесах создается по всем требованиям заказчика. Таким образом, оборудование для Белтелерадиокомпании индивидуально. Проект эксклюзивный - вручную собирают около 4 десятков немецких специалистов в рекордные сроки. В каждой телеплатформе техническая начинка от передовых мировых производителей.
Передвижные телевизионные станции предназначены для съемок вне привычных павильонов. Так, в аппаратной могут одновременно находиться десятки профессионалов, создающих эфирную картинку.
В каждом комплекте ПТС в целом 20 камер: 16 стандартных, 2 beauty shot и 2 радио, работающие без проводов. В дополнение к каждой из 4 машин - мобильные студии с 4 камерами, которые могут работать отдельно от основной платформы.
Сопровождающая машина каждой ПТС предназначена для перевоза всей техники и персонала. Вся аппаратура и сопутствующие приспособления находятся в боксах на стеллажах. Спустить со вспомогалки тяжеловесные контейнеры поможет специальный замаскированный механизм, который помимо пульта может управляться ногами.
На первый взгляд, это просто специализированная фура, профессиональным языком - вспомогательная машина к основной ПТС. Но есть у нее скрытые функции. На крышах комплект оснащен площадками для камер. Таким образом, в любых условиях, где разворачивается телевизионный павильон под открытым небом, есть красивый панорамный общий план с верхней точки.
В путь из Германии в Беларусь первый дуэт ПТС "Ефросинья" и ее машина-спутница отправятся 19 ноября. После всех таможенных проверок - приемно-сдаточные испытания и обучение наших сотрудников работе на комплексе. Планируется, что в эксплуатацию новая единица техники введется буквально через полтора месяца.
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