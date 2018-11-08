Новую эру белорусского телевидения откроют суперсовременные передвижные телестанции

Специально для нашего медиахолдинга крупнейший системный интегратор Европы производит 4 первоклассных комплекса. Мы расширяем техническую базу, чтобы сделать картинку еще более качественной и соответствующей мировым вещательным тенденциям. В полном составе новые ПТС прибудут ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске летом 2019.

А пока Ольга Медведь из Германии с тест-драйвом первой телестанции. В помощь нашей "Александрине" "Ефросинья", "Янина", "Рогнеда" и "Павлина". Чтобы передать через миллионы экранов все победы и эмоции крупнейшего спортивного события 2019 года - II Европейских игр в Минске - в арсенале Белтелерадиокомпании пополнение: новейшие передвижные телевизионные станции формата HD. По традиции им уже придумали имена.



Профессиональное телевидение на колесах создается по всем требованиям заказчика. Таким образом, оборудование для Белтелерадиокомпании индивидуально. Проект эксклюзивный - вручную собирают около 4 десятков немецких специалистов в рекордные сроки. В каждой телеплатформе техническая начинка от передовых мировых производителей.



Передвижные телевизионные станции предназначены для съемок вне привычных павильонов. Так, в аппаратной могут одновременно находиться десятки профессионалов, создающих эфирную картинку.



В каждом комплекте ПТС в целом 20 камер: 16 стандартных, 2 beauty shot и 2 радио, работающие без проводов. В дополнение к каждой из 4 машин - мобильные студии с 4 камерами, которые могут работать отдельно от основной платформы.



