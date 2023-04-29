Новую Концепцию национальной безопасности обсудили следователи Беларуси - диалог прошел в Минской городской ратуше

Сегодня мы становимся свидетелями того, как выстраиваемая десятилетиями мировая архитектура безопасности рушится, накаляется международная обстановка. Принятие новой Концепции стратегически важно, поскольку она представляет собой очень качественный документ, учитывающий все положения обновленной Конституции, тенденции, вызовы и угрозы современности.

Олег Шандарович, первый зампредседателя Следственного комитета Беларуси