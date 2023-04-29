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Новую Концепцию национальной безопасности обсудили следователи Беларуси - диалог прошел в Минской городской ратуше
Баланс между интересами общества и государства. Следователи обсудили новую Концепцию нацбезопасности. Она - фундамент любой страны и касается всех граждан, а не только силового блока. Детально о новеллах рассказал представитель Совбеза. Введены новые термины и понятия: "защита народа Беларуси", "электоральный суверенитет", "устойчивое развитие", а также "обеспечение незыблемости идеологии".
Появились новые субъекты системы обеспечения национальной безопасности - прежде всего Всебелорусское народное собрание. Сегодня, когда на повестке дня принятие ключевых для жизни Беларуси решений, важно, чтобы был услышан голос каждого белоруса.
Сегодня мы становимся свидетелями того, как выстраиваемая десятилетиями мировая архитектура безопасности рушится, накаляется международная обстановка. Принятие новой Концепции стратегически важно, поскольку она представляет собой очень качественный документ, учитывающий все положения обновленной Конституции, тенденции, вызовы и угрозы современности.
Диалог в Минской городской ратуше прошел продуктивно, прозвучало множество вопросов и комментариев. В будущем обсуждаемая Концепция станет основной для новых госпрограмм и нормативных правовых актов.
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