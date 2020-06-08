Для максимально оперативного лечения. Новую машину скорой медпомощи передали сегодня в 10-ю городскую больницу Минска. Такой подарок медикам сделала одна из частных столичных компаний. Микроавтобус оборудовали необходимым оснащением, среди которого и кислородные аппараты. В дальнейшем автомобиль дополнят дефибрилляторами и другими приборами для оперативной помощи.



10-я столичная клиника одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.



