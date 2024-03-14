Новую погранзаставу Боровое открыли на границе с Украиной

В условиях милитаризации наших ближайших соседей, в условиях постоянных провокаций на государственной границе нам, конечно же, необходимо реагировать должным образом на складывающуюся обстановку. Президент страны силовому блоку поставил задачу - обеспечить мир и безопасность на нашей территории. В первую очередь это касается наших пограничников, которые стоят у нас на первом рубеже.

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси