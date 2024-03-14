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Новую погранзаставу Боровое открыли на границе с Украиной
Новый комплекс погранзаставы Боровое открыли в Лельчицком районе. Застава охраняет участок государственной границы протяженностью более 45 километров. Его особенность - множество заболоченных участков. Как отметил глава погранкомитета, Боровое - пример эффективного использования сил и средств в охране рубежей Беларуси. Здесь созданы все условия для комфортного проживания и эффективного выполнения задач. На участке есть две добровольные дружины и два отряда юных друзей пограничников.
Новый комплекс пограничной заставы позволяет обеспечить надежную охрану государственной границы, наладить комфортный быт военнослужащих. Застава оснащена всем необходимым для пребывания здесь военнослужащих и осуществление охраны границы.
В условиях милитаризации наших ближайших соседей, в условиях постоянных провокаций на государственной границе нам, конечно же, необходимо реагировать должным образом на складывающуюся обстановку. Президент страны силовому блоку поставил задачу - обеспечить мир и безопасность на нашей территории. В первую очередь это касается наших пограничников, которые стоят у нас на первом рубеже.
В Гомельской области постоянно проводятся учения силового блока Сил территориальной обороны и создаются условия для обеспечения суверенитета страны и безопасности страны. В этом году мы еще введем две новые заставы и одну заставу реконструируем.
До возведения новой заставы Боровое пограничники несли службу на данном направлении с мая 2014 года, базируясь в здании сельского совета одноименного населенного пункта.
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