Новую пожарную часть открыли в Радошковичах

Новую пожарную часть открыли в городском поселке Радошковичи. Реконструкция ветхого здания станции началась в прошлом году. Пожарная база рассчитана более чем на 30 спасателей. В их распоряжении - пункт связи, учебные классы, тренажерный зал и несколько единиц новейшей спецтехники: две автоцистерны и автолестница высотой 32 метра.



Новое подразделение пожарной части будет обслуживать поселок Радошковичи, в котором проживают более 6 тысяч человек, а также свыше 30 населенных пунктов, расположенных на территорииРадошковичского сельсовета.