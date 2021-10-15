ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новую пожарную часть открыли в Радошковичах

Новую пожарную часть открыли в городском поселке Радошковичи. Реконструкция ветхого здания станции началась в прошлом году. Пожарная база рассчитана более чем на 30 спасателей. В их распоряжении - пункт связи, учебные классы, тренажерный зал и несколько единиц новейшей спецтехники: две автоцистерны и автолестница высотой 32 метра.

Новое подразделение пожарной части будет обслуживать поселок Радошковичи, в котором проживают более 6 тысяч человек, а также свыше 30 населенных пунктов, расположенных на территорииРадошковичского сельсовета.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все