Новую редакцию Концепции национальной безопасности, ситуацию на южной границе и в силовых структурах обсудили у Президента с госсекретарем Совбеза

Вопросам обеспечения национальной безопасности сегодня был посвящен большой разговор во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем. Во-первых, в стране обновят Концепцию национальной безопасности. Того требует непростая геополитическая обстановка. И в то же время это планомерная работа по следам референдума и новой Конституции. Документ будет открытым. Главное требование Президента - ничего не прятать, полная открытость. Текст можно будет обсудить в своих коллективах и организациях на диалоговых площадках. Точно так же, как это было, когда мы работали над новой Конституцией. Коснулись сегодня и ситуации на южной границе, в том числе с учетом вынесенного опыта из спецоперации в Украине. По поручению Президента Совбез также мониторит обстановку в силовых структурах. Но главе государства нужна оценка не через призму исключительно положительных результатов, а в том числе с точки зрения, над чем еще нужно работать. Госсекретариат Совбеза подключится и к решению вопросов в сфере информационной безопасности и контроля за исполнением дисциплины, начиная от экономики и заканчивая социальной сферой. Илона Красутская подробнее.

Все вопросы национальной безопасности в одной папке. И даже если Александр Вольфович в гражданском, разговор будет серьезным. Один из вопросов в докладе Президенту - новая Концепция безопасности. Но наивно было бы полагать, что этим все и ограничится. Хотя это обсудили в первую очередь.

Президент о новой редакции Концепции национальной безопасности: Она должна быть откровенной! Не надо ничего прятать.

"Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что "ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее". А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом", - сказал Президент.

"Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали. Особенно в нашем обществе - каким образом мы будем защищаться, как мы будем обороняться, какие будут наши действия", - добавил глава государства.

Новая редакция - ответ на новые геополитические вызовы

Зачем понадобилось что-то менять - да все очевидно. Во-первых, предыдущая концепция была принята аж в 2010 году. Здесь каждый день все меняется, что уж про 12 лет говорить.

Многое по-другому, в том числе реакция на нестабильную геополитическую обстановку. Наращивание группировок НАТО в Восточноевропейском регионе и на границе с Беларусью расслабиться не дает.

Счастливые люди действительно те, у кого есть выходные. У военных такой роскоши нет - они 24 на 7 на страже нашего суверенитета.





А. Вольфович: В новой концепции обновлены механизмы противодействия новым вызовам и угрозам

Говоря о том, почему возникла необходимость совершенствования концепции, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович пояснил, что нарастает геополитическая нестабильность. В частности, идет усиление военной активности, наращивание военных группировок НАТО в Восточноевропейском регионе, в том числе на границе с Беларусью (их численность доходит до 37 тыс. человек, более 200 танков, 800 бронированных машин).

Обновление на 70 %. Что нового появится в Концепции национальной безопасности?

При подготовке документа изучили зарубежный опыт и мнения научно-экспертного сообщества. Сразу скажем, никто ничего не списывал. Документ хоть и обновили практически на 70 %, но за основу взяли свой предыдущий вариант. А многие изменения возникли за счет новой Конституции, нужно было учесть и это. Среди стратегических национальных интересов белорусского государства теперь историческая память, конституционная категория "народ" и его всемерная защита. А в числе новых социальная ответственность граждан (заметьте, уже не только государства), безопасность персональных данных, развитие атомной энергетики. С учетом мировых угроз биологического характера в концепцию добавлена новая сфера - биологическая безопасность. Как обещал глава государства, все будет предельно прозрачно. Сначала документ еще раз обсудят на заседании Совбеза, затем он пойдет в народ.

Проект Концепции нацбезопасности вынесут на общественное обсуждение по аналогии с Конституцией

"Президент сказал продумать вопрос по обсуждению этого документа на площадках, как это было при обсуждении Конституции, - проинформировал Александр Вольфович. - Это обеспечит участие наших граждан в управлении страной, покажет, что документ открытый (о чем сегодня сказал Президент), что мы ни от кого ничего не скрываем, и услышим замечания, пожелания нашего народа, чтобы потом, как и написано в Конституции, вынести Концепцию национальной безопасности на утверждение Всебелорусского народного собрания".

Ситуация на южной границе

Обсудили сегодня и ситуацию на южном направлении. Как защищать этот участок нашей границы, военным помогает опыт наблюдения за ходом военной спецоперации в Украине.

Он отметил, что поручал и госсекретариату, и Министерству обороны, равно как и всем силовым структурам, с учетом уже имеющегося белорусского опыта со времени начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике действия на границе с Украиной. "У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - спросил глава государства.

Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы.

"Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - подчеркнул белорусский лидер.





Вчера Президент заслушал отчет Минобороны. Почему это удивило оппозицию?

Что так удивило оппов?! То, что Президент рассказал сегодня, что вчера заслушал доклад Минобороны. Мол, как это так, ничего не рассказали и не показали. Если кто-то не знал или забыл, расскажем: все, что делает Президент, не всегда показывают в СМИ. Что касается безопасности, и Президент, и соответствующие структуры стараются своевременно информировать общество.

Но, конечно, не все моменты всегда можно озвучивать. Хотя, может, это и к лучшему - меньше переживаний. В любом случае дело за силовиками. А от них Президент требует решения любых задач по обеспечению безопасности государства и граждан.

Президент: Ситуация очень серьезная, я бы даже сказал опасная

Совет безопасности по поручению Президента анализирует ситуацию в силовых структурах и информирует главу государства, координирует определенные мероприятия вплоть до проведения конкретных учений. Одно из них - командно-штабные учения - прошло недавно в Беларуси. И здесь Александра Лукашенко интересуют в первую очередь не плюсы, о которых он прекрасно осведомлен, а выявленные минусы - направления, по которым надо еще серьезно поработать.

"Все положительные черты этих мероприятий я знаю. Я был военным много лет. Поэтому я знаю, как это умеют преподносить, всегда скрыть что-то там негативное, лучшее показать. Лучшего было много, хорошего было много, по моим данным. Но вы должны меня проинформировать, что вскрылось того, над чем еще надо работать", - поставил вопрос ребром глава государства.

"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать, и это у вас все должно быть под контролем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко об информационной войне: Должны быть подключены все - от журналиста до Президента

Госсекретариат Совбеза возьмется и за информационную безопасность. Хотя это не только их коридор. Как сегодня подчеркнул Президент, дело всеобщее. Мы хоть и на информационной войне, но фейками на фейки отвечать не будем.

"Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все - от журналиста до Президента, - акцентировал внимание белорусский лидер. - Информационная война - это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты-районки и прочей какой-то частной газеты и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать".

"Я абсолютно согласен с вашим предложением, что Госсекретариат к этому должен быть подключен", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, такой подход позволит создать хорошую опору для действий в СМИ.

Наряду с этим Президент предостерег от использования в условиях инфовойны такого инструмента, как фейки. "Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает", - подчеркнул глава государства.

Президент поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране

2020 год для обывателей, может, и кажется делами давно минувших дней. Но уж точно все не так для тех, кто реально погружен в ситуацию. Желающих повторить нечто подобное в Беларуси по-прежнему предостаточно.

А. Лукашенко: Хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо!

"Нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы", - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что нельзя уж слишком успокаиваться, постепенно отдаляясь от событий 2020 года в Беларуси: "Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти "свядомыя" - это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы".

"Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми", - добавил Александр Лукашенко. - Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане (это мое поручение Госсекретариату и Вам как госсекретарю) всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям".

"Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - подчеркнул белорусский лидер.

Задач, как видим, сегодня конкретно добавилось у Совета безопасности. Но первостепенная - наше с вами спокойствие.





А. Вольфович: Силовой блок должен сделать все для того, чтобы наш народ, наша страна жили мирно и спокойно

Обстановка сегодня действительно очень непростая. Задача, которая поставлена Президентом, - силовой блок должен сделать все для того, чтобы наш народ, наша страна жили мирно и спокойно, обеспечить безопасность наших граждан. Все элементы системы военной организации государства должны быть готовы к противодействию любым вызовам и угрозам, к реагированию на любые акты и чрезвычайные ситуации. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

А. Лукашенко поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства