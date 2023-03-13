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Новую серию проекта "Геноцид. Без права на жизнь" смотрите 13 марта на "Беларусь 1"

По классификации преступлений против человечества его ставят в один ряд с Освенцимом и Майданеком. В новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь" - воспоминания узников лагеря смерти Озаричи. Более 20 тыс. человек, уничтоженных за рекордно короткие сроки, даже по меркам военного времени. Население заражали сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями, чтобы сдержать Красную армию. Реконструированные сцены освобождения, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства очевидцев ужасных событий. "Многих в лагеря гнали пешком, люди приходили настолько изнеможденные, что падали и больше не вставали". Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Беларуси - в цифрах и фактах.

Каждую неделю - неопровержимые факты из материалов Генеральной прокуратуры, десятки карательных операций и уничтожение белорусского народа в годы войны - в проекте "Геноцид. Без права на жизнь". Смотрите сегодня вечером сразу после "Понятной политики".

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