Новую серию проекта "Геноцид. Без права на жизнь" смотрите 13 марта на "Беларусь 1"

По классификации преступлений против человечества его ставят в один ряд с Освенцимом и Майданеком. В новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь" - воспоминания узников лагеря смерти Озаричи. Более 20 тыс. человек, уничтоженных за рекордно короткие сроки, даже по меркам военного времени. Население заражали сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями, чтобы сдержать Красную армию. Реконструированные сцены освобождения, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства очевидцев ужасных событий. "Многих в лагеря гнали пешком, люди приходили настолько изнеможденные, что падали и больше не вставали". Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Беларуси - в цифрах и фактах.