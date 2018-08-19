Новую серию проекта "На контроле Президента" смотрите в среду на "Беларусь 1"

А вот где такая терминология, как "точки роста", "перезагрузка" и прочее пока неуместна, так это оршанская потребкооперация. До конца года Белкоопсоюз намерен подать заявление о банкротстве Оршанского райпо. Причина - неокупаемость магазинов. "Прилавки ломятся от продукции, но люди туда не ходят, ничего сделать не можем", - для типичного оправдания школьника не хватает только фразы: "собака съела план продаж".

Впрочем, в небольшие деревушки готовы идти и частники. После декрета о либерализации бизнеса на селе условия стали более чем комфортными. Но что мешает потребкооперации процветать? Сегодня это прибыльные точки или больше социальные объекты. Ведь у этой сети более 8 тысяч магазинов и 700 автолавок. Есть и проблемные районы, где райпо - банкроты, и свободные площади сдают в аренду своим же коллегам из других районов или бизнесу.

Огромные преференции и возможность развиваться и создавать так нужные рабочие места в глубинке предприниматели получили по 345-му указу о развитии торговли, общепита и бытового обслуживания. И уже есть результат - 700 новых субъектов хозяйствования с начала года. Чтобы узнать, как работают по новым правилам и частник, и госторговля, что говорят местные жители и где пока хромает ассортимент и обслуживание, наши корреспонденты заглянули в глубинку.