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Новую серию проекта "На контроле Президента" смотрите в среду на "Беларусь 1"
А вот где такая терминология, как "точки роста", "перезагрузка" и прочее пока неуместна, так это оршанская потребкооперация. До конца года Белкоопсоюз намерен подать заявление о банкротстве Оршанского райпо. Причина - неокупаемость магазинов. "Прилавки ломятся от продукции, но люди туда не ходят, ничего сделать не можем", - для типичного оправдания школьника не хватает только фразы: "собака съела план продаж".
Впрочем, в небольшие деревушки готовы идти и частники. После декрета о либерализации бизнеса на селе условия стали более чем комфортными. Но что мешает потребкооперации процветать? Сегодня это прибыльные точки или больше социальные объекты. Ведь у этой сети более 8 тысяч магазинов и 700 автолавок. Есть и проблемные районы, где райпо - банкроты, и свободные площади сдают в аренду своим же коллегам из других районов или бизнесу.
Огромные преференции и возможность развиваться и создавать так нужные рабочие места в глубинке предприниматели получили по 345-му указу о развитии торговли, общепита и бытового обслуживания. И уже есть результат - 700 новых субъектов хозяйствования с начала года. Чтобы узнать, как работают по новым правилам и частник, и госторговля, что говорят местные жители и где пока хромает ассортимент и обслуживание, наши корреспонденты заглянули в глубинку.
Об увиденном смотрите в проекте "На контроле Президента" в среду на "Беларусь 1".
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