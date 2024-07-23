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Новую серию проекта "Плеяда победителей" о генерале Иване Черняховском - смотрите 23 июля на "Беларусь 1"

Полководцы Великой Победы. Каждый внес неоценимый вклад в разгром фашизма. Именно от них советские воины ждали приказов, решающих исход сражений летом 44-го. К моменту завершения операция "Багратион" закрепила на должностях командующих фронтами наиболее выдающихся полководцев.

Самый молодой - генерал армии Иван Черняховский. История битвы до последнего вздоха, едва не дождавшись победы - в специальном проекте Агентства теленовостей "Плеяда победителей". Вечером в эфире "Беларусь 1".

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