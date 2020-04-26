Новую серию проекта "Понятная политика" смотрите в понедельник на "Беларусь 1"

Во время пандемии ударил вирус и по отдельным телеграм-каналам, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты используют анонимы под видом донесения якобы правды? Как рынок "Телеграма" стал лакомым куском для теневых игроков с оборотом в миллиарды долларов? И почему инструмент общения превратился в оружие нашего времени? А также белорусский сегмент. Кто и как покупает телеграм-каналы, зачем создаются семьи, как накручивают подписчиков и сколько стоит настоящий инсайд? А также как пытаются манипулировать нашим сознанием? Разберем на конкретных примерах в "Понятной политике". В понедельник после "Панорамы".



