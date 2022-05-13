Новую серию "Тайны следствия v.10.0: Сектор "Зеро" смотрите 14 мая

Корреспонденты Агентства теленовостей готовят к эфиру новую серию проекта "Тайны следствия". На этот раз речь о крупной краже денег с пластиковых карт. Август 2016 года. Азартный игрок оставил за неделю в гродненском казино "Арагон" почти 100 тысяч рублей. Один раз удача улыбнулась, и он выиграл около 15 тысяч долларов, но, забирая деньги, был даже как-то не рад. Все говорило о том, что мужчина умышленно тратит большие суммы. Но зачем? Ответ на этот вопрос удалось найти во время расследования уголовного дела по факту хищения крупной суммы денег у одного из белорусских банков. Казалось бы, как связаны между собой два этих факта? Все просто: большой оборот денег одних и хитроумные схемы других. Но планам преступников не суждено было сбыться – в игре с правосудием им выпал сектор "Зеро".