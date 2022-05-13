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Новую серию "Тайны следствия v.10.0: Сектор "Зеро" смотрите 14 мая
Корреспонденты Агентства теленовостей готовят к эфиру новую серию проекта "Тайны следствия". На этот раз речь о крупной краже денег с пластиковых карт. Август 2016 года. Азартный игрок оставил за неделю в гродненском казино "Арагон" почти 100 тысяч рублей. Один раз удача улыбнулась, и он выиграл около 15 тысяч долларов, но, забирая деньги, был даже как-то не рад. Все говорило о том, что мужчина умышленно тратит большие суммы. Но зачем? Ответ на этот вопрос удалось найти во время расследования уголовного дела по факту хищения крупной суммы денег у одного из белорусских банков. Казалось бы, как связаны между собой два этих факта? Все просто: большой оборот денег одних и хитроумные схемы других. Но планам преступников не суждено было сбыться – в игре с правосудием им выпал сектор "Зеро".
Тревогу забили держатели пластиковых карт в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, и др., когда они обнаружили, что происходит списание с их счетов. Они стали обращаться в банки, иностранные банки обратились в банк БелВЭБ с учетом того, что банк-эквайер. И в соответствии с коммерческими соглашениями, договорами наш банк вынужден был компенсировать расходы, списанные со счетов клиентов иностранных банков. По данному факту нами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212. Ответственность за имущественные преступления путем компьютерной модификации в крупном размере.
Запутанная история по своему содержанию больше напоминает классический детектив. Началась она с обращения руководства банка БелВЭБ в правоохранительные органы. Банкиры рассказали, что им пришлось возместить иностранцам 92 тысячи рублей. С карточек этих людей были похищены деньги. Во всех случаях нити вели в Беларусь. Банком, через который проходили незаконные транзакции, был БелВЭБ. Именно поэтому ему и пришлось заплатить по счетам.
Итак, 14 мая в эфире "Беларусь 1" смотрите новую серию проекта "Тайны следствия".