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Новую стационарную систему фотофиксации установили в столице на улице Советской
Она работает 24 часа 7 дней в неделю. Устройство фиксирует нарушения правил остановки или стоянки. Постановление с номером машины отправляется по почте. Штраф в размере 25,5 рублей водитель обязан оплатить в течение месяца. В ГАИ отметили, что только за один день работы система фиксирует свыше десятка водителей, которые остановились или припарковали авто на запрещенном участке.
Нововведение планируют развивать. Автоматические системы фотофиксации ГАИ предлагает установить на самых проблемных участках улиц, где водители систематически нарушают правила остановки и стоянки транспорта.
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