Новые дороги, чистая вода - на что направят средства инвестиционной программы Минска

На сессии Мингорсовета скорректировали инвестпрограмму белорусской столицы. Дополнительные средства направят на разработку проектной документации по строительству новой улицы от ул. Чюрлениса до ул. Корженевского с возведением автомобильного путепровода.

Тема экологии города стала главной во время посещения депутатами Минской очистной станции. Здесь реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов в Беларуси. Основная цель - значительное улучшение качества очистки сточных вод, снижение выбросов в атмосферу. Сейчас возводят несколько новых объектов, включая биогазовый комплекс.

Кирилл Антонов, замдиректора УП "Минскводоканал": "Первое - это качество очистки сточных вод. Воду мы сбрасываем в реку Свислочь. Очищенная вода соответствует всем необходимым нормам, но при этом высокое содержание азота и фосфора приводит к тому, что водоемы начинают зацветать. Поэтому будут приняты меры для удаления биогенных элементов азота и фосфора из состава очищенных сточных вод. Второй вопрос - это неприятные запахи, которые могут чувствовать жители близлежащих районов. Раньше очистные сооружения находились далеко за городом, они были построены в 1963 году. В настоящее время Минск обступил нас со всех сторон, что предъявляет определенные требования к комфорту жизни. Поэтому вопросы запахов решаем. И третий, самый большой вопрос, - это вопрос, связанный с эффективной обработкой осадков сточных вод. Будут внедрены технологии, которые позволят не просто безопасно утилизировать в последующем осадки, но также в процессе их обработки получать дополнительный источник энергии в виде биогаза, выработанные электрические энергии для нужд станции".

Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Минского городского совета депутатов: "Такого рода объекты в инвестиционной программе мы считаем уникальными. В инвестиционной программе был объект по обеспечению водой из подземных источников жителей Фрунзенского и Московского районов. Этот объект не менее значимый сегодня, и, конечно же, высокотехнологичный подход к удалению осадка, к его сжиганию уменьшит количество территорий для захоронения этих отходов и сделает жизнь жителей прилегающих районов комфортнее".

В сфере жилищно-коммунального хозяйства добавят средств на ремонт жилья, благоустройство и озеленения придомовых территорий.