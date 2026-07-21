Новые факты геноцида: страшные воспоминания жителей хутора Миновичи

Расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. Только в Ивьевском районе Брестской области с 2021 года установлено 25 новых фактов сожжения населенных пунктов и убийств людей фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В 1943 году на месте лесного массива находился хутор Миновичи. После подрыва немецкого эшелона каратели окружили поселение, расстреляли всех жителей, женщин перед смертью пытали, а дома сожгли.



Одним из немногих свидетелей трагедии стал Леон Иванович Житко. Его отец выжил и передал страшные подробности. Благодаря обращению Леона Ивановича в прокуратуру дело о геноциде белорусского народа было возобновлено. Он сам нарисовал карту местности 1943 года. Каждый год вскрываются новые факты. Память жива через поколения, через рассказы очевидцев, через камни фундаментов.

Тереса Выдронок, жительница Ивьевского района

Тереса Феликсовна - родственница тех, кого здесь убили нацисты в 1943-м. Ее отец остался чудом в живых. Этого прямого свидетеля давно нет с нами, но своим детям он передал детали страшной трагедии.

"Гнали 5 мужчин и 2 баб. Тата мой, дядьку застрелили, брата застрелили. А вот пятый был дядя Уся. Кто его знает? Может, он предатель был, нет его ни у живых, ни у мертвых. 2 женщины были. Одну застрелили, а другую мучили. Отрезали грудь, ухо этой женщине", - со слезами на глазах рассказала жительница Ивьевского района.

История этого преступления в Ивьевском районе передавалась из уст в уста от старшего поколения к младшему, но документально зафиксирована не была. Новую жизнь она приобрела после того, как Леон Иванович в одной из передач на Гродненском телевидении увидел подобный случай сожжения другого хутора. Он обратился в прокуратуру и стал инициатором расследования по данному эпизоду. Самостоятельно нарисовал детальную карту местности того времени.

Отец Леона Ивановича видел, как каратели сжигали хутор, убивали его жителей. Тогда еще 8-летний Леон впитал как губка рассказы отца и других очевидцев. И сегодня стал одним из немногих свидетелей данного эпизода геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.



Благодаря таким небезразличным людям только в Ивьевском районе с момента возбуждения уголовного дела было установлено около 25 новых фактов сожжения деревень и уничтожения белорусов нацистскими военными формированиями.

Александр Широких, прокурор Ивьевского района: "В настоящее время уже не менее 58 населенных пунктов установлено, задокументировано, которые частично или полностью были сожжены. Людям, конечно, можно сказать большое спасибо, потому что они отзываются. Сначала как-то они, может, сомнительно относятся. Может, память подводит, возраст все-таки. Но потом они вспоминают. Им, конечно, это тяжело".

Никто не забыт, ничто не забыто. Благодарный белорусский народ помнит своих предков и их наставления. А что отец еще рассказывал о войне?

Тереса Выдронок, жительница Ивьевского района: "Что рассказывал про войну? Сказал, хотя бы просить у бога, чтобы не было войны. Это гибель. Особенно страдают люди невинные. Столько полегло. Но люди шли вперед, за свою землю шли вперед. И защищали как могли", - рассказала жительница Ивьевского района Тереса Выдронок.