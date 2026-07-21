Новые факты геноцида: страшные воспоминания жителей хутора Миновичи
Расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. Только в Ивьевском районе Брестской области с 2021 года установлено 25 новых фактов сожжения населенных пунктов и убийств людей фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
В 1943 году на месте лесного массива находился хутор Миновичи. После подрыва немецкого эшелона каратели окружили поселение, расстреляли всех жителей, женщин перед смертью пытали, а дома сожгли.
Одним из немногих свидетелей трагедии стал Леон Иванович Житко. Его отец выжил и передал страшные подробности. Благодаря обращению Леона Ивановича в прокуратуру дело о геноциде белорусского народа было возобновлено. Он сам нарисовал карту местности 1943 года. Каждый год вскрываются новые факты. Память жива через поколения, через рассказы очевидцев, через камни фундаментов.
Тереса Феликсовна - родственница тех, кого здесь убили нацисты в 1943-м. Ее отец остался чудом в живых. Этого прямого свидетеля давно нет с нами, но своим детям он передал детали страшной трагедии.
"Гнали 5 мужчин и 2 баб. Тата мой, дядьку застрелили, брата застрелили. А вот пятый был дядя Уся. Кто его знает? Может, он предатель был, нет его ни у живых, ни у мертвых. 2 женщины были. Одну застрелили, а другую мучили. Отрезали грудь, ухо этой женщине", - со слезами на глазах рассказала жительница Ивьевского района.
История этого преступления в Ивьевском районе передавалась из уст в уста от старшего поколения к младшему, но документально зафиксирована не была. Новую жизнь она приобрела после того, как Леон Иванович в одной из передач на Гродненском телевидении увидел подобный случай сожжения другого хутора. Он обратился в прокуратуру и стал инициатором расследования по данному эпизоду. Самостоятельно нарисовал детальную карту местности того времени.
Отец Леона Ивановича видел, как каратели сжигали хутор, убивали его жителей. Тогда еще 8-летний Леон впитал как губка рассказы отца и других очевидцев. И сегодня стал одним из немногих свидетелей данного эпизода геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря таким небезразличным людям только в Ивьевском районе с момента возбуждения уголовного дела было установлено около 25 новых фактов сожжения деревень и уничтожения белорусов нацистскими военными формированиями.
Александр Широких, прокурор Ивьевского района: "В настоящее время уже не менее 58 населенных пунктов установлено, задокументировано, которые частично или полностью были сожжены. Людям, конечно, можно сказать большое спасибо, потому что они отзываются. Сначала как-то они, может, сомнительно относятся. Может, память подводит, возраст все-таки. Но потом они вспоминают. Им, конечно, это тяжело".
Никто не забыт, ничто не забыто. Благодарный белорусский народ помнит своих предков и их наставления. А что отец еще рассказывал о войне?
Тереса Выдронок, жительница Ивьевского района: "Что рассказывал про войну? Сказал, хотя бы просить у бога, чтобы не было войны. Это гибель. Особенно страдают люди невинные. Столько полегло. Но люди шли вперед, за свою землю шли вперед. И защищали как могли", - рассказала жительница Ивьевского района Тереса Выдронок.