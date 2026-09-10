Новые игровые площадки появились в Первомайском районе Минска

Ко Дню города каждый район Минска презентует свои гражданские инициативы. Так, в Первомайском оборудовали несколько новых игровых и спортивных площадок. Одна из них - во дворе жилых домов, расположенных в границах улиц Героев 120-й дивизии и Рогачевской. Инициаторами идеи выступили жители местных многоэтажек. Новое оборудование и локацию для игр в первую очередь оценила детвора и их родители.

"Спасибо большое властям города за то, что создают во дворах такие прекрасные площадки для наших ребят. Наш микрорайон новый, и здесь очень много детей разных возрастов", - поделилась жительница Первомайского района Минска.

"Эта площадка предназначена не только для жителей нашего дома, но и для всех окрестных домов. Вечером маленькие дети с мамами собираются в песочнице, а те, кто постарше, занимаются на турниках и, соответственно, меньше времени проводят в телефонах", - отметил житель Минска Николай Сидоренко.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска:

"В Минске - и Первомайский район здесь не исключение - уже второй год подряд успешно реализуются гражданские инициативы. Это то, что в народе называют инициативой снизу, а на официальном уровне - документально оформленным порядком взаимодействия государства и частного сектора".

Всего в этом году в Минске запланировано реализовать около 70 гражданских инициатив.