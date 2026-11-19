Строительство пяти современных производственных корпусов Минского технопарка находится на финальной стадии - завершаются отделочные работы в цехах.

19 ноября строительную площадку в Заводском районе Минска посетил мэр города Владимир Кухарев и провел выездное совещание. Объект должен начать функционировать в штатном режиме до конца 2026 года. Площади разделены на просторные автономные боксы. В зданиях есть лифты и подъемники, зоны отдыха. Также обустроена территория, организована транспортная инфраструктура, есть парковки и разворотные площадки.



Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка: "Мы работаем по законодательству в рамках Указа № 1, предоставляем площади по льготной арендной ставке, это примерно 50 % от рыночной стоимости. В деньгах, я примерно скажу, 13 рублей за квадратный метр с НДС. Кроме этого резиденты технопарка пользуются льготой по налогу на прибыль. Он составляет 10 %, когда общий порядок 20 %. И сама администрация технопарка выступает как компания, которая помогает направить молодое начинающее предприятие".

Многие минские производители переезжают в цеха, не дожидаясь официального открытия. Открытие еще одного корпуса, который возводится, запланировано на 2028 год.