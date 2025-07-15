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Новые критерии для поступления без экзаменов: Национальный детский технопарк ужесточает требования
С 1 сентября 2025 года в Беларуси вступают в силу изменения в порядке выдачи рекомендаций наблюдательного совета Национального детского технопарка для поступления без вступительных испытаний в вузы и лицеи. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения Сергей Сачко.
Согласно постановлению Министерства образования от 9 июня 2025 года, утверждена новая инструкция, которая ужесточает критерии отбора кандидатов. В частности, повышен средний балл успеваемости, необходимый для получения рекомендации.
Теперь для поступления в столичные вузы потребуется средний балл не ниже 8,5 (ранее - 8), а для других учреждений высшего образования - не ниже 8 (ранее - 7,5).
Аналогичные изменения коснулись и поступления в лицеи и университеты для освоения программы среднего образования с профильным обучением: в Минске (за исключением Минского государственного областного лицея) минимальный балл повышен с 8 до 8,5, в других регионах - с 7,5 до 8.
"Изменение количественных показателей успеваемости связано с необходимостью построения успешной образовательной и профессиональной траектории для одаренной молодежи. Высокий уровень знаний по школьной программе обязателен для качественного высшего образования и продолжения научно-исследовательской деятельности, начатой в технопарке", - пояснил Сергей Сачко.
По словам директора Национального детского технопарка, остальные аспекты порядка выдачи рекомендаций остались без изменений. Новые требования начнут действовать с 1 сентября 2025 года.