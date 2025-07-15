Новые критерии для поступления без экзаменов: Национальный детский технопарк ужесточает требования

здание Национального детского технопарка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5cdad96-4132-468a-9994-328fdcc17e1c/conversions/8edadea4-8690-415d-9e47-1a86d7bf06f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5cdad96-4132-468a-9994-328fdcc17e1c/conversions/8edadea4-8690-415d-9e47-1a86d7bf06f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5cdad96-4132-468a-9994-328fdcc17e1c/conversions/8edadea4-8690-415d-9e47-1a86d7bf06f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5cdad96-4132-468a-9994-328fdcc17e1c/conversions/8edadea4-8690-415d-9e47-1a86d7bf06f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 1 сентября 2025 года в Беларуси вступают в силу изменения в порядке выдачи рекомендаций наблюдательного совета Национального детского технопарка для поступления без вступительных испытаний в вузы и лицеи. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения Сергей Сачко.

Согласно постановлению Министерства образования от 9 июня 2025 года, утверждена новая инструкция, которая ужесточает критерии отбора кандидатов. В частности, повышен средний балл успеваемости, необходимый для получения рекомендации.

Теперь для поступления в столичные вузы потребуется средний балл не ниже 8,5 (ранее - 8), а для других учреждений высшего образования - не ниже 8 (ранее - 7,5).

Аналогичные изменения коснулись и поступления в лицеи и университеты для освоения программы среднего образования с профильным обучением: в Минске (за исключением Минского государственного областного лицея) минимальный балл повышен с 8 до 8,5, в других регионах - с 7,5 до 8.

"Изменение количественных показателей успеваемости связано с необходимостью построения успешной образовательной и профессиональной траектории для одаренной молодежи. Высокий уровень знаний по школьной программе обязателен для качественного высшего образования и продолжения научно-исследовательской деятельности, начатой в технопарке", - пояснил Сергей Сачко.