Новые квадратные метры по всей Беларуси: как строят комфортное жилье и где есть проблемы

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Современные кварталы поражают своей архитектурой и новыми решениями. Ведь нам нужна не просто крепость, а место для комфортной жизни. И важно, чтобы этот комфорт не омрачали долгие ожидания и различные недоделки. Новые дома видны издалека, хотя находятся на окраине Бреста на улице Карьерной. Современное цветовое решение и комфортные закрытые от машин дворы - все, что нужно для жизни и прогулок с детьми.

Первые новостройки здесь появились для тех, кто стоит в очереди на квартиру и арендные квадраты. Начинали все с подвода коммуникаций, в домах должно быть тепло и светло.

"Буквально 31 декабря 2023 года мы получили положительное заключение экспертизы по данному объекту и в начале 2024 года мы приступили к его освоению. То есть привели, запустили магистральные сети, теплоснабжение, водоснабжение, электричество примерно за год. И в 2025 году в июне у нас были введены первые три дома в эксплуатацию", - рассказал директор управления капитального строительства города Бреста Игорь Косенков.

В среднем в домах по 7 этажей. Многоэтажки в квартале выросли быстро. Стройка совсем скоро завершиться, в следующем году остается достроить четыре дома.

Важно к каждому дому сделать и удобный подъезд для машин. Инфраструктура появляется одновременно с многоэтажками и эта площадка быстро меняет облик. К домам пристроены и велопарковки, вход в которые возможен при помощи чипа. Лифт можно вызвать с нулевого этажа, тем самым создается безбарьерная среда. Стоимость квадратного метра в среднем составляет 2,5 тыс. рублей. Для многодетных семей отстраиваются 3-х и 4-комнатные квартиры.

"На сегодняшний день введено в эксплуатацию уже 99 тыс. кв. м. Это 90 % от планируемого ввода. Комитетом проводится постоянный мониторинг. Все объекты строительства находятся на особом контроле в Комитете области. Следует отметить, что в этом году, как и в предыдущие годы, объектов сверхнормативного строительства жилья не допущено. Все заказчики-застройщики соблюдают сроки строительства", - отметил ведущий госинспектор Гомитета гоконтроля Бресткой области Дмитрий Шумак.

А значит те, кто ждут свои квадраты, вовремя праздную новоселье. Подъезды выглядят аккуратно, все тепловые счетчики вынесены за пределы квартир. Это удобно и службам ЖКХ, и самим жильцам. При этом все закрывается и не портит внешний вид.

"Мы строим жилье минимальных потребительских качеств. Из особенностей, ламинат у нас белорусского производства, обои белорусские, двери межкомнатные произведены нашим домостроительным комбинатом. В целом 80-90 % - это материалы белорусского производства. По большому счету завози мебель и живи", - сказал Игорь Косенков.

Строительная отрасль - это локомотив развития всей экономики. Если слажено трудится она, то успешными и прибыльными становятся десятки предприятий-смежников, которые работают на весь большой дом, пока он собирается по этажам. А также и мебельные заводы, и те, кто выпускает все для дома от посуды до текстиля. На значимый вклад в дальнейшее развитие в Беларуси строительной отрасли ориентирует и Президент. Об этом он говорил, назначая нового министра архитектуры и строительства.

Казалось бы, формула понятна и можно организовать весь процесс без сбоев. Но, к сожалению, не у всех все получается. На это есть разные причины. Но некоторые аргументы выглядят слишком неубедительно. Например, в жизни этих белых домов слишком много темных пятен. Готовность 92 %, но частный застройщик почти довел новостройку до ручки.

Строительство дома в Жодино, в котором два корпуса, останавливалось 17 раз, первые дольщики принесли свои деньги в надежде быстро построить квартиру в 2019 году. Но и по сей день они не могут получить свои квадратные метры. За годы строительства таких соседей по несчастью становилось все больше. Обещания сдать дом в ближайшее время многие слышали не один раз.

В горисполкоме заверили, что этот объект знают. И заверения о сдаче объекта слышали тоже не единожды. В мае 2025 года создали рабочую группу по обследованию участка, на котором стоит дом, на предмет целевого использования.

"В рамках обследования было выявлено, что работы велись, на объекте присутствовали от 8 до 13 человек, однако данные темпы были недостаточными и поэтому 1 августа 2025 года горисполкомом было направлено ходатайство в Минский городской исполнительный комитет о смене заказчика. Данные меры позволили понудить заказчика принять активные действия для завершения объекта", - рассказала начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ Жодинского горисполкома Екатерина Кукштель.

Руководство компании-заказчика этого дома сменилось. Госстройнадзор со своей стороны провел детальное обследование объекта, предъявил и ряд замечаний для устранения. Подготовлена и новая проектно-сметная документация. Как только она будет одобрена, застройщик обещает завершить все работы. И самое главное, к дому не сделан пока подъезд с основной дороги.

Квартиры, кстати, без отделки, и стоят немало. Если первые дольщики в 2019 году платили по 600 долларов за квадрат, то последние договоры заключали уже по 1,3 тыс. долларов. И все квартиры пока не проданы. Также, если стоимость пересчитают с учетом благоустройства дворовой территории, то квадрат еще потяжелеет. И это не центр Жодино. И объект еще не сдан. Грандлогойскстрой обещает это сделать до конца года. Но пока в это не так легко поверить, учитывая, сколько тянется это строительство. Поэтому внимание к этим домам со стороны Госконтроля пристальное.

Да, в Минской области больше всего возводится домов, учитывая спрос на такие квадраты. На начало сентября таких домов 119, из них 5 с превышением сроков возведения. Чуть в этот список не попал и вот этот четырехэтажный дом в Смолевичском районе поселка Усяж. Сдан с опозданием на месяц. На стройплощадке заверили, были объективные причины.

"Дом попал в разряд сверхнормативных по причине неравномерности поставки железобетонных конструкций и менее месяца срок был нарушен. Пришлось дополнительно привлечь с помощью райисполкома подрядные организации по выполнению отделочных работ. Около 37 человек были дополнительно привлечены. Была организована работа продленного дня, в том числе работа по выходным и строительство завершилось", - отметил главный инженер Управления капитального строительства Смолевичского района Игорь Шиманович.

Кстати, строительство останавливали три раза. Говорят, суровая зима не позволяла выполнять некоторые работы. Заменяли и стеновые панели, элементы крепления. Да, сейчас дома готовы, но вот территория вокруг ждет тоже благоустройства. На зеленой зоне остались следы от тяжелой техники и когда пойдут дожди, здесь будет очень грязно. Устанавливают детские площадки, но пока небольшие. Обещают и спортивную площадку, когда постоят еще дома рядом.

Минск, пересечение улиц Лынькова и Петра Глебки, проезд Масюковщина. 4 дома и 492 квартиры. Первые строительные работы здесь стартовали в 2024 году.

В Минске все же появляются новые кварталы. Когда-то территория военного городка в Масюковщине сегодня прирастает современными многоэтажками. Дома строят для тех, кто стоит в очереди для нуждающихся, а также напротив арендные квадраты.

Говорят, какие-то рабочие моменты в процессе строительства возникали, но удавалось быстро решать их, чтобы не срывать сроки. Возводят такие многоэтажки менее чем за год. И они получились современные и, как говорится, под ключ - заезжай и живи.

Обустройство дворовой территории - тоже важный элемент. Высаживают цветы прямо под окнами, так что красивый вид из окна будет обеспечен, и, конечно, здесь есть все необходимое для детей. Ведь эти площадки - их место встреч. Они должны быть безопасными, интересными для юных жителей и, конечно, яркими.

Строить быстро и качественно мы умеем. К тому же разнообразно. У каждого нового квартала свое лицо. Да, Минск - визитная карточка страны и город, в который едут учиться, работать и жить. А, значит, спрос на арендные и свои квадраты снижаться уж точно в ближайшее время не будет. При этом каждый новосел сам себе рисует свою квартиру мечты и здорово, когда желания эти совпадают с проектами застройщиков.

В этом году в столице планируют ввести от 310 до 480 тыс. кв. м жилья. Но жилищный вопрос все же остается открытым. А, значит, города-спутники, площадки за кольцевой и в самой столице будут наполняться детскими голосами. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".