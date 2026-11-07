Чернявская: Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где 7 Ноября - госпраздник

Традиция открывать значимые для страны и граждан объекты, уходящая корнями в советское время, сегодня продолжается и приобретает особый смысл. Это дань уважения истории. А за каждым таким подарком - комфорт и качество жизни белорусов.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где 7 Ноября остается государственным праздником. А традиция открывать новые объекты для людей имеет большое значение для нашей страны. Эта практика зародилась еще в советские времена как традиция трудовых подарков к 7 Ноября. И сегодня эта традиция сохраняется в нашей стране и является важным элементом государственной политики, общественной жизни. Открытие новых школ, больниц, жилья, спортивных комплексов напрямую улучшает жизнь граждан. И строительство таких значимых объектов показывает, что государство выполняет свои обязательства перед населением. Ежегодно в начале ноября по всей Беларуси проходят десятки торжественных церемоний. И можно сделать вывод, что эта традиция - не просто советский элемент, а серьезный инструмент, который выполняет социальную и экономическую функцию, объединяя нас".