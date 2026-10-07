Новые правила благотворительных сборов: что меняет указ № 304

В благотворительности регламентирующей основой, позволяющей сделать сферу прозрачной и навести порядок в сборах средств на лечение, стал указ Президента № 304. Он предусматривает четкий алгоритм: только официальный благотворительный счет - один на человека. Открыть его могут сам нуждающийся или близкие родственники. Блогеры могут рассказывать о сборах и жертвовать, но не собирать. SMS-сборы сохранены.

Ангелина Острога, многодетная мама:

"Это непередаваемые эмоции, когда ты просто каждый день борешься за своего ребенка, и тебе приходит такое письмо, письмо счастья, по-другому я не скажу. И тебе говорят, что сбор закрыт".

Саше 2 годика. Это целая жизнь, в которой были первые слова и первые объятия. А потом диагноз: спинальная мышечная атрофия. Болезнь, что не убивает сразу. Сперва слабеют ножки, затем руки, дыхание. Каждый день - борьба за жизнь.

Ангелина Острога, многодетная мама:

"По результатам анализов у нас оказался диагноз СМА 1-го типа. Первый тип - это самый сложный тип, самый тяжелый. К сожалению, с такой формой СМА детки не доживают даже до двух лет. И в нашем случае нам нужно было собрать деньги и ввести препарат как можно быстрее".

Врачебный вердикт: нужен укол. Один, но его стоимость - миллион 818 тысяч долларов. Для семьи неподъемная сумма. И общими усилиями сбор был закрыт. Саша получил укол, а значит, шансы есть.

Вот еще один пример, о котором хочется говорить, с символичным названием "Шанс". Его за годы работы дали свыше 1700 ребятам, собрали почти 22 млн долларов - все во имя спасения детских жизней. Но вот и обратная сторона:

Вспомним нашумевшую историю с блогерами, которые якобы собирали деньги на лечение ребенка, по итогу тратили на себя любимых: премиум-авто, квартиры в элитных ЖК, Мальдивы. За красивым и во всех смыслах "собирательным" образом стоит чувство наживы на чужом горе.

Как работает указ № 304

Указ № 304 поставил точку - вынужденная мера: только официальный счет, контроль и прозрачность денежных передвижений. Блогеры по-прежнему могут рассказывать о сборах и жертвовать свои деньги. Но собирать от имени нуждающегося - больше не в их сторис. Особое внимание и работе фондов. Уточнили механизм контроля их деятельности.

Наталья Маханько, директор благотворительного фонда помощи детям "Шанс":

"Сейчас определено, что единственным счетом, на который можно собирать, это благотворительный счет. Соответственно он контролируется от его открытия (банк сообщает информацию в контролирующие органы) и до его закрытия, то есть до использования. Я хочу сказать, что кто работал честно и прозрачно, тот и продолжает работать".

Все предельно ясно: только официальный счет. Никаких личных карт и переводов в обход банка. Один человек - один счет. Кроме родных, организовать помощь вправе фонды, учреждения и общественные объединения. А вот помочь может любой человек или организация. SMS-сборы сохранены: оператор автоматически перечисляет средства на счет. Абонент один раз передает данные, деньги ежедневно поступают на благотворительный счет без заявок и лишних действий. Кстати, о них, чтобы открыть счет.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"В первую очередь нужно обратиться в банк для того, чтобы открыть благотворительный счет. Для того чтобы открыть счет, нужно заключить договор. При этом при обращении в банк нужно предъявить, во-первых, медицинские документы, которые подтверждают нуждаемость в оказании медицинской помощи. Во-вторых, если сбор средств осуществляется не для личного заявителя, а для членов его семьи, надо представить документы, подтверждающие родственные связи. В заявлении также указывается цель сбора денежных средств, заявление на открытие благотворительного счета и лимит, то есть предельная сумма денежных средств, которую заявитель собирается собрать посредством банковского механизма. Как только благотворительный счет открыт, дальше продолжает работать та же схема, которая и имела место до издания акта главы государства".

Впрочем не обошлось и без эмоционального контента.

Мама из Гомеля не сумела с первого раза открыть в банке счет по сбору средств на лечение дочери. Затем набежали критики, но в данной истории стоило просто внимательно изучить документы, указать необходимую сумму, убедиться, что иных счетов нет. Никаких но, только четкие правила. И все оказалось решаемо.

Ответ на еще один вопрос: если собрали больше нужной суммы? Эти средства перечисляют на другие благотворительные счета. Туда, где еще одна семья ждет заветного сообщения "сбор закрыт". Для тех, кто работал честно, ничего не поменялось. Указ разложил по полочкам все для тех, у кого совести не было. Теперь ее заменил закон.