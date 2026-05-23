Новые правила для такси: отмена обязательных курсов каждые два года и четкие требования к стажу

Рынок такси в Беларуси ждут очередные изменения - новое постановление Совмина № 147 корректирует правила работы перевозчиков: от требований к водителям до форм взаимоотношений с ними. Что именно меняется, почему отменили обязательное подтверждение квалификации каждые два года и станет ли рынок полностью прозрачным рассказала в "Актуальном интервью" Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров.

Как отметила Екатерина Станкевич, давно назрела необходимость в документе, который уточнил бы требования, совершенствовавшие деятельность в области перевозок в целом по стране, а не только такси. Поэтому постановление № 147 - это не новация, а скорее корректировка норм и правил, в которых должен существовать рынок перевозок автомобилями такси.

Некоторые корректировки уточняют ранее предписанные нормы. Если раньше было прописано, что перевозчик обязан нанять водителей, и это подразумевало трудовой найм, находились "умельцы", которые пытались интерпретировать эту норму по-разному, подменяя трудовые отношения и ставя водителя в менее защищенное положение. Теперь четко прописано: необходимо заключение трудового договора.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e668b8e6-db63-4aed-a45d-8cb0fcf70814/conversions/b63314fb-3f03-409f-9a78-b2f9491c42d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e668b8e6-db63-4aed-a45d-8cb0fcf70814/conversions/b63314fb-3f03-409f-9a78-b2f9491c42d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e668b8e6-db63-4aed-a45d-8cb0fcf70814/conversions/b63314fb-3f03-409f-9a78-b2f9491c42d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e668b8e6-db63-4aed-a45d-8cb0fcf70814/conversions/b63314fb-3f03-409f-9a78-b2f9491c42d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Усовершенствована форма взаимоотношений с водителями такси: если раньше был необходим стаж вождения 2 года, то теперь, к примеру, водитель мог отслужить в армии, быть там водителем год, и этого уже достаточно для работы: требуется один год подтвержденного стажа в трудовой книжке или военном билете.

Также была очень шумная реакция на норму о подтверждении квалификации водителя каждые два года (хотя она действовала всегда, когда ввели реестр). Сейчас эту норму убрали, но только в сфере перевозок такси. Что касается перевозок больших групп людей (автобусами, маршрутными такси), норма осталась: раз в 5 лет водителю необходимо подтверждать и повышать свою квалификацию.

В связи с этим уточнялось, нужно ли водителям такси ходить на обучающие курсы. Ответ: они проходят их только один раз - при входе на рынок. Возможно, отмена двухгодичного подтверждения связана с тем, что оно не всегда было эффективным и при этом достаточно затратным для перевозчиков.

В постановление четче выражены права и обязанности пассажиров, водителей и перевозчиков. Также теперь более четко разграничено, что относится к незаконной предпринимательской деятельности и какие нарушения входят в нарушение лицензируемого вида деятельности.

Спор об оплате: право выбора за пассажиром

Обсуждалась резонансная история, произошедшая в интернете, когда девушка возвращалась из аэропорта ночью, а водитель высадил ее только за то, что она изменила способ оплаты. Хотя достоверно неизвестно, с чего зародился конфликт и почему у водителя была именно такая реакция (возможно, ему было нечем заправиться), выход из любой ситуации найти можно. К примеру, можно было предложить заехать на заправку и заправиться по карте.

Факт С законодательной точки зрения право выбирать способ оплаты принадлежит пассажиру. Ситуации бывают разные, и возможность как наличного, так и безналичного расчета в такси должна быть предусмотрена. Это защищает пассажира от незаконных действий, от завышения километража или стоимости.

Эконом-класс и конкуренция с общественным транспортом

Вместе с тем было отмечено, что потребители порой ждут от сферы такси сервиса едва ли не уровня личного водителя. Самая сложная категория пассажиров - это эконом-класс. Молодежь привыкает к такому сервису, считая его общедоступным, словно поездка на автобусе. Для трех человек такси порой выходит дешевле, чем маршрутное такси. Это создает недобросовестную конкуренцию общественному транспорту, который финансируется из бюджета.

Тарифы не должны наносить вред государству, однако сегодняшний тариф, по мнению эксперта, не позволяет формировать рынок профессиональных перевозчиков. Постоянно идет смена участников: каждый, кто входит в бизнес, уверен, что будет работать по-честному, но реальность оказывается сложнее.

Сухие цифры: сколько остается водителю

Была приведена следующая калькуляция. Средний доход в месяц - около 9 тыс. рублей (грязная выручка). Из них примерно 2 тыс. забирает комиссия агрегатора. Если автомобиль в лизинге - минус еще 3 тыс., 1,5 тыс. уходит на заправку, остается 3,5 тыс. рублей - из этих денег формируется зарплата водителя.

Три главные составляющие, которые должны учитываться при формировании тарифа: надежное транспортное средство, достойная зарплата водителя (который управляет источником повышенной опасности и должен обладать определенным профессиональным уровнем), а также уплата всех необходимых платежей в бюджет - налоги с выручки, подоходный налог с зарплаты, отчисления в ФСЗН. О прибыли в этом перечне речь уже не идет.

Обсуждалось также, насколько рынок такси стал прозрачным. Вспоминалось, что при создании реестра было много споров: предрекали, что такси не останется и водители уйдут из бизнеса. Но в итоге в стране ездят и автобусы, и такси, и каждый человек выбирает удобный для себя транспорт.

такси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee2c421f-992e-421e-b2a2-12b3eac5ee40/conversions/1bbe6553-fa59-497b-80af-41c139a2a825-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee2c421f-992e-421e-b2a2-12b3eac5ee40/conversions/1bbe6553-fa59-497b-80af-41c139a2a825-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee2c421f-992e-421e-b2a2-12b3eac5ee40/conversions/1bbe6553-fa59-497b-80af-41c139a2a825-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee2c421f-992e-421e-b2a2-12b3eac5ee40/conversions/1bbe6553-fa59-497b-80af-41c139a2a825-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новые нормы, которые вступят в силу в 2027 году (часть - осенью 2026 года, часть - в 2027 году), позволят искоренить нечистоплотных предпринимателей, больше защитить водителей - самый ценный ресурс в этом виде деятельности.