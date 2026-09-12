Новые программы, экспорт образования, целевики: как за годы изменилась работа ВГУ

Стартовал новый учебный год, и Витебский государственный университет им. П. М. Машерова ставит перед собой амбициозные задачи. Вуз давно вышел за рамки педагогического профиля: сегодня здесь готовят специалистов по 11 профилям и 100 программам, включая магистратуру и аспирантуру. О новых направлениях, целевом наборе, сотрудничестве со Следственным комитетом и работе с Китаем рассказала ректор университета Валентина Богатырева в "Актуальном интервью".

По словам ректора, университет по-прежнему готовит специалистов высокого уровня, но акцент делается не только на профессиональных навыках, но и на воспитании. "Образование - это не только получение профессиональных навыков и компетенций. Это воспитание настоящего человека, с которым будет приятно находиться в коллективе и который будет отдаваться своей работе. Мы готовим увлеченных, высококлассных специалистов и людей для своего государства", - подчеркнула Валентина Богатырева.

За последние годы вуз открыл более 25 новых программ. Сегодня это многопрофильное учреждение, где можно получить образование на разных ступенях - от бакалавриата до докторантуры. "В этом году сложился очень хороший конкурс. Порадовали заочники - взрослые люди, которые уже работают в профессии и решили повысить свой уровень", - отметила ректор.

Особое внимание уделяется целевому направлению. Университет сотрудничает с заказчиками кадров, среди которых - управление Следственного комитета по Витебской области. "Сегодня здесь обучается более 90 ребят. На старших курсах это индивидуальные планы и сотрудничество, сформированы школы юных следователей. Когда появляется консолидированная ответственность, каждая сторона предъявляет особые требования", - пояснила ректор.

В структуру университета входят лицей и два колледжа. Лицей - особый проект, где готовят будущих ученых, инженеров и учителей, которые с большой вероятностью останутся работать в Витебской области.

Университет обучает студентов из 24 стран. Особое место занимает сотрудничество с Китаем, которое длится более 20 лет. "Работа с Китаем - это стратегия, выверенная годами. Мы работаем более чем с двумя десятками провинций Китая по разным программам. Нет сегодня факультета, где не обучались бы китайцы. Это партнерство позволяет наращивать потенциал и человеческий капитал обеих сторон", - резюмировала Валентина Богатырева.