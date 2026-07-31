Новые специалисты пополняют ряды белорусских педагогов

Интерес к профессии педагога растет - об этом свидетельствуют результаты вступительной кампании 2026 года. При этом в наставничество идут не только девушки: 20 % среди всех, кто планирует обучаться в БГПУ имени Максима Танка, - юноши.

Кажется, совсем юная, но за плечами этого педагога уже почти 5 лет опыта. Юлия - учитель начальной школы и классный руководитель 4-го "А". Общий язык с самыми юными учениками нашли быстро. Сейчас дети открыты и любознательны, делится учитель. К тому же и у самой еще не далеки в памяти школьные годы, которые и стали отправной точкой в мир наставничества.

Юлия Уласевич, учитель начальных классов СШ № 23 г. Минска:

"В школе открывался педагогический класс. Нас, девятиклассников, переходивших в десятый, собрали и спросили, кто хочет туда поступить. И я решилась. Нас уже тогда готовили к тому, чтобы мы попробовали себя в профессии учителя".

А примером послужила первый учитель - Нина Константиновна, чуткая и добрая. Этими качествами сегодня руководствуется и Юлия в своей работе. Нынешний август должен определить дальнейшую судьбу (срок обязательной отработки после университета заканчивается), и в этом решении перевешивает то, к чему лежит душа.

"Это все-таки как бы часть меня. Я уже к этому привыкла. Да я уже себя просто не вижу кем-то другим. Вот учитель решил, что это именно мое, - поделилась Юлия Уласевич.

Треть педагогов в 23-й школе Минска в возрасте до 30 лет.

Ежегодно учреждение пополняется молодыми специалистами - в нынешнем году таковых 6. Здесь очень ждут учителей начальных классов, физики, а также педагога дополнительного образования. Статистика последней пятилетки радует: в школе стопроцентная закрепляемость кадров.

Светлана Сачко, директор СШ № 23 г. Минска:

"Наиболее востребованы у нас учителя математики и физики. Были проблемы с учителями начальных классов, но очень много делает Министерство образования для того, чтобы этих педагогов было в достатке. И в этом году дефицита с кадрами в начальной школе нет. И хотелось бы еще сказать, что педагоги, которые приходят к нам на сегодняшний день, они достаточно методически грамотны. У них есть хорошая теоретическая информационная база, а это уже 50 % успеха".

Небывалую популярность и спрос на профессию педагога в эту вступительную кампанию чувствуют вузы. В БГПУ имени Максима Танка бюджетный набор составил 1094 места, средний конкурс сложился на уровне 1,7. А вот по отдельным направлением превысил и этот показатель более чем в 2 раза.

Александр Францкевич, проректор БГПУ имени Максима Танка:

"Самые высокие наборы - это "биология" и "география" - 4 человека на место. "Организация физической культуры и спорта" - более 3 человек на место. "Историческое образование" - 2,75. "Математика и физика" - почти 2 человека на место. Это говорит о возросшем интересе к педагогической профессии. Мы можем констатировать, что впервые специальности физико-математического профиля за последние несколько лет были с конкурсом и с высоким конкурсом".

Педуниверситет - традиционно основной, но единственный, кто готовит кадры для отрасли. Из лингвистических активно в школы приходят языковеды. Анастасия, как раз выпускница такого учреждения. В 23-ю школу Минска учителем английского пришла по распределению. Сегодня не просто предметник, а классный руководитель. Как и виделось бабушкой.

Анастасия Забродская, учитель английского языка СШ № 23 г. Минска:

"Бабушка, когда я была маленькая, мне все время говорила, что она меня видит учителем. Наверное, как-то отложилось это, и уже когда подросла, тоже выбрала этот путь. Учитель - это призвание, потому что много нужно и времени уделять этому и сил уходит много. Но когда ты любишь свое дело, естественно, это все дается легко и хочется возвращаться к этому".

Условия стараются совершенствовать. Отсюда закрепляемость: в целом по стране на уровне 70%, а в отдельных регионах она достигает 95 %.