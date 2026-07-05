Новые стандарты финуслуг и в арендном жилье: что изменилось в Беларуси с 1 июля

Июль принес белорусам сразу несколько важных новшеств. Банки начали собирать геолокацию для защиты от мошенников, Белорусская железная дорога добавила дополнительные поезда, а абитуриентам начали выдавать сертификаты централизованного тестирования.

С 12 июля начнется прием документов на бюджетные места в вузах. Самозанятым стоит обратить внимание на новый минимальный налог, а владельцам питомцев - изучать жировки.

Новые стандарты финансовых услуг и технологий

Ваше банковское приложение не работает? Проверьте, может быть, вы забыли поделиться геолокацией? Запрос на доступ появляется при входе в приложение и разрешение нужно дать всего один раз. И этого не нужно бояться.

С 1 июля вступили в силу новые стандарты финансовых услуг и технологий. Их главная цель - защитить от мошенников. Поверьте, никому не интересна ваша личная жизнь, таким образом банки собирают и анализируют цифровой отпечаток устройства, с которого пытаются получить доступ к приложению. Система анализирует технические параметры - модель устройства, операционную систему, настройки браузера, чтобы понять, что в приложение заходите именно вы, а не мошенники.

Новое формирование кредитных историй

Кредитные истории белорусов будут формировать иначе. В них будут включать сведения из криптобанков, а их, в свою очередь, обяжут предоставлять все необходимые данные. Сведения будут передаваться по всем сделкам, кроме тех, где обязательства выражены в токенах. Также криптобанки смогут получать кредитные отчеты для оценки платежеспособности клиента и рисков.

Возможность пополнения банковского счета через ЕРИП по номеру мобильного телефона получателя

Во всех белорусских банках скоро можно будет пополнить банковский счет через ЕРИП, зная только номер мобильного телефона получателя. Изменения вступят в силу 25 июля. Помимо номера телефона, нужно согласие получателя на такую операцию. Если открыто несколько счетов в одном банке, то можно выбрать, на какой из них будут зачисляться средства при пополнении по номеру телефона.

Не забываем и про привычные варианты. Все также можно использовать IBAN, данные карты, номер договора и другие реквизиты.

Минимальный платеж для самозанятых

Важная информация для самозанятых. Налог на профессиональный доход существует с 2023 года, но сейчас вводится минимальный платеж - 45 белорусских рублей.

Рассмотрим на условном примере. Если раньше применялась ставка 10 %, допустим, с дохода в 100 белорусских рублей в месяц, самозанятые на НПД платили 10 рублей, то с 1 июля минимальный налог составляет 45 рублей.

Налог на собак

Если вы хозяин питомца, то не забывайте про уплату. Раньше налог платили только те, кто зарегистрировал животное. Теперь плательщиков будут определять по факту проживания четвероногого друга, а не по наличию регистрации. Информацию о неучтенных любимцах будут получать из разных источников - от соседей, ветеринарных клиник, зоогостиниц, ЖЭУ.

Сумма включается в жировку отдельной строкой и уплачивается одновременно с коммунальными платежами, обычно до 25 числа. Базовая ставка - 14 белорусских рублей за квартал. Важно: за одну собаку налог не платят жители частного сектора, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные семьи.

Матпомощь к школе для многодетных семей

И кстати, что касается больших семей. Пришло время подавать заявления на матпомощь к школе. Единовременную выплату могут получить семьи с тремя и более детьми до 18 лет, при этом доход значения не имеет. Размер выплаты составляет 30 % от БПМ на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Для получения помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей - по месту учебы.

Нововведения в арендном жилье

Хорошие новости для тех, кто планирует новоселье в арендном жилье. Теперь квартиры будут сдаваться пригодными для немедленного заселения. Больше не нужно тратить деньги и время на обустройство. В квартире должна быть не только мебель, но и три предмета крупной бытовой техники - микроволновая печь, стиральная машина и холодильник.

Информация для зарубежных гостей

И напоследок информация, которая может пригодиться зарубежным гостям. С 14 по 20 июля пройдет "Славянский базар в Витебске". Для иностранцев из 71 государства, следующих через международные пункты пропуска на фестиваль в Беларусь, будет действовать безвиз. Он введен с 4 по 31 июля. Гостям понадобятся оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре, либо в концертном зале "Витебск", а также загранпаспорт - и добро пожаловать в Республику Беларусь.

Главное фото: sb.by