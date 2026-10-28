Новые тракторы пополнили автопарки белорусских агроколледжей

Подготовка рабочих кадров для аграрной сферы страны выходит на качественно новый уровень. Плановое обновление автопарков учреждений образования позволит усилить процесс обучения механизаторов и слесарей. Техника уже поступила в колледжи прямо с конвейера МТЗ.

Сельхозмашины позволяют ювелирно работать в системе точного земледелия и при этом просты в использовании.

"Внутри в кабине панорамные окна, система навигации GPS, шумоподавление, виброподавление", - рассказала Юлия Стагначова, и. о. старшего мастера Гомельского государственного аграрно-промышленного колледжа. По ее словам, трактор полностью отвечает современным требованиям.

Новую технику закупила Академия национального образования в рамках реализации госпрограммы "Беларусь интеллектуальная". До конца 2026 года Минский тракторный завод отправит в колледжи страны еще 15 тракторов.