Новые возможности дорожных камер. За что может прийти "письмо счастья"?

До конца 2025 года количество дорожных камер в белорусской столице возрастет. Часть из них начнет распознавать проезд на красный свет, непропуск пешеходов, непристегнутый ремень, неправильную парковку и другие нарушения.

Сейчас многие функции проходят тестовый режим, но уже есть случаи, когда водители получают штрафы за нарушения, зафиксированные автосистемой контроля или оператором, который мониторит улицы города.

800 тыс. автомобилей зарегистрировано в Минске. По всей стране легковых, грузовых авто и мотоциклов более 4 млн. Безопасно передвигаться по дорогам помогают интеллектуальные транспортные системы - светофоры, камеры наблюдения, система мониторинга. Грамотно организовать работу помогает искусственный интеллект. Человеку не под силу справиться с таким трафиком. Современная система дорожного контроля обеспечивает безопасность участников движения благодаря передовым технологиям видеоконтроля.

Разные камеры имеют различный функционал. Важно понимать, для чего в камере встроена определенная система видеоанализа. Например, на загородных трассах важно соблюдать скоростной режим. Для нашей же безопасности здесь находятся камеры, фиксирующие скорость движения автомобиля и распознавание номера. Штраф - это мера снижения скорости ради соблюдения правил дорожного движения.

Сегодня таким функционалом никого не удивишь. Первые эксперименты с автоматизированными комплексами фотофиксации начались еще 11 лет назад. В ближайшее время в Минске серьезно увеличится количество умных камер, которые будут следить за дорогой и окружающей обстановкой.

Какие конкретно правонарушения будут фиксировать автоматически, пока неизвестно. Экспериментально в разных точках Минска работают умные камеры, способные распознать полтора десятка нарушений. Насколько точно работает видеоаналитика - также секрет. Но некоторые примеры съемочной группе "Первого информационного" показали.

Перестроение на перекрестке, движение по выделенной полосе общественного транспорта или опережение по обочине, выезд на встречную, пересечение стоп-линии, парковка на тротуарах, газонах, пешеходных переходах - наиболее вопиющие факты уже караются штрафом. Водитель, лишенный прав, под особым контролем. Его авто помещается в базу. Если машина, принадлежащая бесправнику, попадает в объектив умной камеры, система выдаст оповещение. Велика вероятность, что такую машину остановят для проверки.

По всей Беларуси установлено порядка 60 тыс. умных камер наблюдения, и эта цифра неуклонно растет. Значительная часть из них сегодня контролирует транспортные потоки. Глаза правопорядка помогают оперативно отслеживать обстановку и ее понимать.

Увидел камеру - снизил скорость, а проехав, вновь нажал на газ. Наверняка многие встречали на дороге таких водителей. Вот уже несколько лет в Беларуси существует камеры, которые измеряют среднюю скорость на загородной трассе. Из школьного курса математики помним: чтобы вычислить эту величину, нужно расстояние поделить на время. Проехал слишком быстро - получишь штраф.

На другом конце участка камера считает время. Если проехал быстрее положенного - информация поступает в центр фиксации правонарушений.

Сюда стекаются все фотографии нарушителей. Задача оператора - проверить автоматику: сверить скорость и правильность распознавания номера. Если все верно, "письмо счастья" скоро дойдет до адресата.