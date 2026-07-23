Новые здания, капитальный ремонт, современное оснащение - как школы готовятся к новому учебному году

Время задуматься о подготовке ребенка к новому учебному году. С 25 июля школьный ассортимент можно найти в отдельных секциях магазинов и торговых центрах в каждом районе страны. А с 15 августа в Минской области откроются масштабные школьные ярмарки.

Вдохновлять на знания готовятся и школы, где завершают ремонт и наводят лоск, чтобы до 20 августа получить паспорта готовности. Откроются и новые учреждения образования.

Для учителя физкультуры Владиславы Забавко лето перед учебным годом начнется с волнительного предвкушения и кропотливой подготовки нового рабочего места, ведь этот сентябрь откроет историю спортивных достижений в новом доме знаний - Прилукской школе № 2. Площади спорткомплекса позволят запустить здесь профильные секции: от игровых видов спорта до плавания и фитнеса.

Готовность объекта составляет 95 %. В учебных классах сейчас идет монтаж мультимедийных систем и сборка эргономичной мебели. Особое внимание в обучении ребят младших классов уделят интерактиву и правилам безопасности.

Четырехэтажный образовательный комплекс в агрогородке Прилуки на 1020 мест. Ввод в эксплуатацию этой второй школы позволит полностью закрыть потребность активно развивающегося микрорайона в ученических местах.

Из Минского района перемещаемся в город-спутник Смолевичи. Здесь также ожидается образовательное новоселье. В новом микрорайоне в День знаний распахнет двери четвертая по счету школа.

"На данный момент идет комплектование школы, практически укомплектован штат работников, школа готова к принятию ребят. Мы очень ждем открытие, думаю, что здесь всем будет комфортно", - отметила начальник управления по образованию и спорту Смолевичского райисполкома Ирина Орловская.

Смелая геометрия и насыщенные оттенки. На авангардную концепцию арт-школы архитекторов вдохновило творчество Казимира Малевича. Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Школа рассчитана также на 1020 мест. Ее оснащение выполнено с приставкой "смарт".

Современная школа - это не только интерактивные доски и компьютерные классы. В новом учреждении образования акцент делают на прикладные навыки. Например, для мальчиков оборудовали сразу 2 масштабные мастерские. Станки здесь как на настоящем производстве - от токарных до сверлильных.

Стрелковый тир и площадка для изучения правил дорожного движения, современная библиотека и лаборатории. Школьники смогут не только учиться, но и развивать творческие навыки, расширять кругозор и активно заниматься спортом.

А средняя школа № 3 в Смолевичах 1 сентября встретит в новом ультрасовременном здании. Стильный и технологичный дом знаний полностью готов к учебному году. Сейчас идет второй этап модернизации - строительство спортгородка с зонами для тренировок и активного отдыха.

Пять школ в Минской области затронул капитальный ремонт. Где-то меняют кровлю, обновляют плитку, сантехнику, проводят наладку всех коммуникаций и занимаются благоустройством. Там, где необходимо, меняют оборудование.

Подготовка учреждений образования к новому учебному году завершится до 20 августа. К этому времени паспорта готовности должны получить все 496 школ региона. Вторая часть большой работы - интеллектуальное погружение. Дополнительные занятия и новые кружки также будут в расписании сразу после первого звонка.