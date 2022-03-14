Новые аппараты УЗИ, спелеотерапия - в Минске после капитального ремонта открыли 16-ю поликлинику

Мы сейчас посмотрели, что материалы, которые применялись для капремонта в поликлинике, все белорусские. Также и оборудование белорусского производства. Оно современное. Конечно, сегодня делается все в правительстве и Министерстве здравоохранения для того, что поставки медпрепаратов и запасных частей для медоборудования в наших поликлиниках были своевременными. И я думаю, что людям не стоит переживать. Эти вопросы находятся на контроле.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси