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Новые аппараты УЗИ, спелеотерапия - в Минске после капитального ремонта открыли 16-ю поликлинику
Столица продолжит строительство новых объектов здравоохранения, а также реконструкцию уже действующих. Одновременно руководство Минска и страны приложат максимум усилий для бесперебойных поставок медоборудования и медпрепаратов во всех регионах. Об этом сегодня заявили на торжественном открытии 16-й городской поликлиники в Минске. Здание, которому уже более 30 лет, полностью обновили. Переоснащение клинико-диагностической лаборатории, а также новые отделения функциональной диагностики и физиотерапии смогли увидеть и почетные гости. Среди них председатель Совета Республики Наталья Кочанова и мэр города Владимир Кухарев. Одно из ноу-хау - кабинет спелеотерапии. В целом же важную роль в модернизации поликлиники сыграли и отечественные производители.
Мы сейчас посмотрели, что материалы, которые применялись для капремонта в поликлинике, все белорусские. Также и оборудование белорусского производства. Оно современное. Конечно, сегодня делается все в правительстве и Министерстве здравоохранения для того, что поставки медпрепаратов и запасных частей для медоборудования в наших поликлиниках были своевременными. И я думаю, что людям не стоит переживать. Эти вопросы находятся на контроле.
Сама же 16-я минская поликлиника одна из крупных. Здесь обслуживают почти 50 тысяч жителей Минска. Большая часть - это частный сектор в таких микрорайонах, как Новинки и Зацень. Поэтому сразу два этажа здания занимает отделение медицинской реабилитации.
Это водолечебница, в которой есть ванна с подводным массажем, души различные, углекислая ванна. Самое главное, что у нас есть спелеокомната. Не у многих в Минске такие есть. Это используется в том числе для реабилитации тех, кто перенес ковидную пневмонию.
Как сегодня рассказал мэр столицы, в Минске в этом году появится большая поликлиника-новостройка в Сухарево. Проектируется и новая инфекционная больница для взрослых.
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