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Новые аспекты сотрудничества Беларуси и Китая: традиционная медицина, оборудование для больниц и специалисты из Поднебесной
Взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество Беларуси и Китая в медицинской сфере: от подготовки специалистов до выпуска препаратов
Еще один из важных итогов договоренностей на перспективу во время государственного визита Президента Беларуси в КНР - долгосрочное сотрудничество в медицинской сфере от подготовки специалистов до выпуска препаратов. Китай будет поставлять нам сырье и субстанции для производства лекарств и медицинское оборудование для клиник и лабораторий. Также обсуждается и создание совместного производства с локализацией процессов в Беларуси из портфеля корпорации "Синофарм". Были подписаны соглашения.
Одно предприятие - это поставка оборудования, второе предприятие - китайское - это поставка субстанций. И первое, и второе будет работать по принципу одного окна. То есть они будут прямым поставщиком без конкурса того, что производят они и они будут модераторами, организаторами того, что нужно нам.
Николай Снопков рассказал, что в рамках госвизита было подписано четыре соглашения по резидентам Великого камня.
"Один из них будет производитьтрубки. Элемент, который используется в рентгеновском оборудовании. Это важнейший элемент. Более того, с этими партнерами определена дорожная карта по производству их оборудования в Беларуси. Речь идет о тяжелом исследовательском оборудовании. МРТ, КТ. Оборудование должно работать всегда. Поэтому одно из условий - организация сервисных центров. В дальнейшем, надеюсь, мы будем с ними производить это оборудование на наш рынок и не только на наш рынок", - подытожил первый заместитель премьер-министра.
Речь идет о международной торговой медицинской компании Weigao. Она производит весть спектр оборудования для больниц и медцентров. Есть договоренности и с корпорацией "Синофарм" о совместном производстве лекарств. Компания известна по поставкам вакцин в Беларусь против COVID-19. Безвозмездно было передано около 5 миллионов доз, еще почти столько же было закуплено.
Конечно, не ограничится только производством вакцин. Это широчайший спектр лекарственных препаратов, который производится. Обычных для нас препаратов. И что немаловажно, все китайские фармацевтические крупные компании производят так называемые препараты традиционной китайской медицины, которые имеют свою эффективность и покупателя, имеют высокое качество.
Дмитрий Пиневич отметил, что на площадке "Синофарм" обсуждение было очень широкое с12 крупнейшими компаниями. "Была встреча с министром традиционной китайской медицины, с которым мы выработали широкий ряд позиций, взаимодействия. Когда будут приходить препараты, которые имеют доказанную эффективность традиционной китайской медицины. Также будут приезжать к нам специалисты из Китая. Это не просто повышение квалификации, а классическая подготовка традиционной китайской медицине. Мы обсуждали, как они могут получить допуск к нашим медучреждениям. Будут они являться центрами традиционной китайской медицины, либо в структуре наших обычных учреждений", - рассказал министр.
Что касается объемов поставки сырья и субстанций на белорусские предприятия из Китая, сейчас обсуждается, просчитывается потребность их на следующий год. А после будут заключены контракты. В конце этого - начале следующего года ожидаются и поставки медоборудования из КНР.
Фото:БелТА
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