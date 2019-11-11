3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новые автобусные остановки в Минске
Сегодня на маршруте автобуса № 15Д "Фогеля - ДС "Уручье-2" открыли остановку "Виталюр". Она находится в направлении ДС "Уручье-2". А с 13 ноября на ул. Чюрлениса около дома № 16 появится остановка "Чюрлениса" для троллейбусов № 47 и автобусов № 32с в обоих направлениях. А остановочный пункт на пересечении ул. Чюрлениса и Каролинского проезда будет называться "Каролинский проезд". С 13 ноября скоростной автобусный маршрут № 32с останавливаться там не будет.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов