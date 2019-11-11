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Новые автобусные остановки в Минске

Новые автобусные остановки в Минске

Сегодня на маршруте автобуса № 15Д "Фогеля - ДС "Уручье-2" открыли остановку "Виталюр". Она находится в направлении ДС "Уручье-2". А с 13 ноября на ул. Чюрлениса около дома № 16 появится остановка "Чюрлениса" для троллейбусов № 47 и автобусов № 32с в обоих направлениях. А остановочный пункт на пересечении ул. Чюрлениса и Каролинского проезда будет называться "Каролинский проезд". С 13 ноября скоростной автобусный маршрут № 32с останавливаться там не будет.


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