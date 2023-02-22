Новые автомобили могут подешеветь в Беларуси

Цены на новые автомобили в Беларуси могут снизиться в этом году. Такова оценка специалистов Белорусской автомобильной ассоциации.

В данный момент дилеры отмечают наметившуюся ценовую стабильность на рынке. При этом, несмотря на прошлогоднее проседание, в 2023-м на рынок будет выведено около трех десятков новых авто, в основном это китайские модели.