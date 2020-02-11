Новые безопасные арт-объекты и площадки

О безопасности наглядно! В Солигорске на фасаде многоквартирного дома по проспекту Мира, 28 появились граффити. На разноцветном мурале воздушный шар с детьми. А также единый номер вызова экстренных служб. Проект реализован Солигорским отделом МЧС - совместно с райисполкомом. А вот в городском поселке Красная Слобода установили островок безопасности. Это детская игровая площадка напоминает о службе спасения. Лестницы, горки и песочницы - все элементы с тематической атрибутикой.



Всего в Солигорском районе 8 муралов на тему безопасности, а также 6 тематических детских площадок. Но это не окончательное количество - будут появляться и новые объекты.



