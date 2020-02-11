3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новые безопасные арт-объекты и площадки
О безопасности наглядно! В Солигорске на фасаде многоквартирного дома по проспекту Мира, 28 появились граффити. На разноцветном мурале воздушный шар с детьми. А также единый номер вызова экстренных служб. Проект реализован Солигорским отделом МЧС - совместно с райисполкомом. А вот в городском поселке Красная Слобода установили островок безопасности. Это детская игровая площадка напоминает о службе спасения. Лестницы, горки и песочницы - все элементы с тематической атрибутикой.
Всего в Солигорском районе 8 муралов на тему безопасности, а также 6 тематических детских площадок. Но это не окончательное количество - будут появляться и новые объекты.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все