"Новые декорации" не по душе мирным жителям

Те, кто сегодня выступает против всего плохого, к сожалению,не брезгуют грязными методами шантажа, угроз, морального прессинга на альтернативную точку зрения. Буллинг взят на вооружение как метод психологического давления на тех, кто против хаоса в стране. В такую ситуацию попал преподаватель кафедры конституционного права БГУ. Он просто был против незаконной символики, которую вывесили у его дома.



