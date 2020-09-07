3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Новые декорации" не по душе мирным жителям
Те, кто сегодня выступает против всего плохого, к сожалению,не брезгуют грязными методами шантажа, угроз, морального прессинга на альтернативную точку зрения. Буллинг взят на вооружение как метод психологического давления на тех, кто против хаоса в стране. В такую ситуацию попал преподаватель кафедры конституционного права БГУ. Он просто был против незаконной символики, которую вывесили у его дома.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело