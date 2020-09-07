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"Новые декорации" не по душе мирным жителям

Те, кто сегодня выступает против всего плохого, к сожалению,не брезгуют грязными методами шантажа, угроз, морального прессинга на альтернативную точку зрения. Буллинг взят на вооружение как метод психологического давления на тех, кто против хаоса в стране. В такую ситуацию попал преподаватель кафедры конституционного права БГУ. Он просто был против незаконной символики, которую вывесили у его дома.

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