Новые детали событий 9 августа еще раз показывают, что именно действия провокаторов сдетонировали события после выборов

Новые детали событий 9 августа, которые еще раз показывают, что именно действия провокаторов сдетонировали события сразу после выборов. Так, оперативники столичной милиции задержали 33-летнего минчанина, который ночью 9 августа участвовал в организации затора на улице Кальварийской. Мужчина помогал выстраивать баррикады на проезжей части, чтобы остановить движение транспорта и помешать проезду милицейских машин. По его словам, участвовать в массовых беспорядках он решил, поддавшись на призывы в социальных сетях и телеграм-каналах.