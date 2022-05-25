Новые экспортные потоки, импортозамещение и поддержка производителей - главные акценты в работе белорусского правительства

Беларусь формирует экономику, устойчивую к новым реалиям. Ситуация меняется каждый день, важно оперативно принимать решения.

Подробней об этом сегодня говорили в парламенте. На вопросы депутатов и сенаторов отвечал первый вице-премьер и экономический блок правительства. Агрессивные санкции против России и Беларуси взвинтили цены на рынках сырьевых товаров и продовольствия. Инфляция бьет рекорды во всех странах мира. Отражается это и на стоимости товаров в наших магазинах. Поэтому многие продукты ежедневного спроса у нас под ценовым регулированием государства. Это дает результат.

В мае прирост цен значительно замедлился. Постепенно налаживаются маршруты доставки продукции к нам, а также предприятия находят новых партнеров по бизнесу на альтернативных рынках. Как сработали меры правительства по поддержке экономики, обеспечивают ли они стабильную работу предприятий, а также что сейчас на повестке дня? Светлана Лукьянюк продолжит.

Оперативная работа

По итогам четырех месяцев правительство четко видит, какие отрасли и сколько потеряли из-за санкций. Напрямую это коснулось 20 % экономики, но это не значит, что другие не почувствовали вовсе, косвенное воздействие также влияет. В итоге за четыре месяца ВВП не досчитался чуть более 2 %. Но при этом сегодня кабмин отвечает на главный вопрос - что делать в таких условиях? В Совмине работает оперативный штаб, где выстраиваются новые логистические цепочки, обсуждается импортозамещение, загрузка предприятий сырьем и поиск новых продавцов и покупателей.

Об этом подробно с трибуны Овального зала говорил первый вице-премьер Снопков, отметив, что за прошлый год наработана хорошая база, которая держит и в этом. Плюс слаженность работы всех ветвей власти и быстрое принятие решений до четырех суток.

Средняя рентабельность продаж белорусских промышленных товаров составила 9,6 %. Этого достаточно для того, чтобы обслуживать кредитные обязательства и выплачивать вовремя заработную плату. За январь-март 2022 года реальные доходы населения выросли на 0,2 %, реальная заработная плата - на 4,5 %. Попыткам разрушить страну мы противопоставили системную работу, которая ведется практически на круглосуточной основе. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси





Экспорт за три месяца вырос по сравнению с кварталом прошлого года на 5 %, а это полмиллиарда долларов. Да, на руку сыграли растущие мировые цены, ведь в объемах мы продали меньше. В итоге рекордное положительное сальдо - почти миллиард. Запасы на складах предприятий низкие. Чистая прибыль плюс 12 %. Все это позволило вырасти доходам и сохранить все социальные выплаты. Главное же на сегодня - держать эти темпы.

В условиях санкций мы работаем совсем по-другому. Самое главное - это переориентация потоков экспорта как для Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Мы понимаем, что западные страны - это не первоисточник развития для нашей страны. Есть другие страны, с которыми мы не так плотно сотрудничали, но сейчас перспективы открываются для сотрудничества с ними. Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Поддержка предприятий

Сегодня важно, чтобы все предприятия работали. Правительство предлагает меры поддержки и обещает в ближайшее время законопроект о лицензировании, где сроки выдачи сократятся, как и излишние требования к производителям. Плюс отсрочка по выплате дивидендов, а ставки по аренде сохранены на уровне прошлого года. Передышка бизнесу нужна, чтобы сосредоточиться на другом - поиске новых рынков сбыта.

Есть страны, которые готовы с нами работать. У нас есть опыт в работе с другими странами, с другими предприятиями. А главное, что мы умеем работать. И вот эта политика, которая была направлена на сохранение промышленности нашей Республики Беларусь, на сохранение коллективов, сейчас дает положительный эффект. Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Наиболее емкими и перспективными первый вице-премьер называет российский и китайский рынки. В марте 60 % нашего экспорта отгрузили именно туда. В этом году в Россию планируют продать на 40 % больше, чем в прошлом, а значит, на 6,5 млрд долларов. От Китая уже есть заявка на 2 млрд долларов, из которых половина - на продовольствие.

Тем не менее, остаются товары, быстрая и полная переориентация которых невозможна. Это нефть, нефтепродукты, калийные, азотные и смешанные удобрения. Их объем оценивается почти в 12 млрд долларов США. Проблема не только в отсутствии необходимой портовой инфраструктуры, основные проблемы сегодня - это просто отказ трейдеров и владельцев судов брать на себя риски перевозки белорусских грузов, а также отказы европейских банков в проведении платежей. На повестке переориентации экспортных потоков потенциал всех дружественных стран. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Новые маршруты

По каждой отрасли свой план действий, где транспортно-логистические цепочки. Для компенсации потерь уже нарастили перевозку контейнерами в Китай на 43 %, а транзит - на 11 %. Для снятия всех вопросов по ограничению на перспективу Президентом принято решение по строительству собственного порта в России. Все эти меры позволят быстро перестроиться в новых условиях работы. Депутаты спрашивают и про бизнес. Чтобы мораторий на проверки сохранился, а ИП могли и дальше покупать товар оптом из России без электронных накладных.

В помощь бизнесу

В рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления Министерством внесено предложение в ситуационный штаб о продлении срока непривлечения к ответственности за неиспользование электронных накладных до конца текущего года. И, учитывая, что ситуационный штаб очень оперативно и позитивно реагирует на эти предложения, я думаю, что оно в ближайшее время будет принято. Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси

Импортозамещение

К тому же, увеличены сроки возврата экспортных кредитов для предприятий, которые под санкциями, а тем, кто готов предложить товар на азиатский рынок, помогут с сертификацией. Особое внимание импортозамещению. Первый вице-премьер называет это вопросом экономического суверенитета. Здесь работа в тесной связке с Россией.

Определены совместные проекты в машиностроительном комплексе и производстве химических продуктов на общую сумму 2,6 млрд долларов США. Это будут новые проекты, импортозамещающие, с потребностью как на белорусском рынке, так и на российском рынке. Сегодня стоит задача максимального вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные технологические цепочки наших флагманов вместо ушедших с рынка иностранных поставщиков. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Совместные проекты в машиностроении

Уже точно есть 11 совместных проектов в машиностроении. Это новые производства, и сейчас под них разрабатываются бизнес-планы. Также обсуждают, что нового можно сделать на действующих предприятиях Беларуси и России.

Принципиально то, что не надо больших инвестиций. Предприятия готовы. Надо посмотреть где-то какую-то документацию, подправить рецептуру каких-то химических продуктов и запускать такие товары в серию. Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси

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