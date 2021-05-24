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Новые электробусы МАЗ начали курсировать в Минске
Обновление наземного пассажирского транспорта в столице. Особое внимание экологически чистым машинам. Так, в автопарках Минска отныне уже 93 электробуса. Их пополнили 4 новейших электробуса МАЗ. Первая машина сегодня выехала на улицы города. Она пока будет работать на маршруте № 69 Масюковщина - вокзал. Экотранспорт заряжается в самом парке ночью и на одной зарядке может проехать до 300 километров.
Электробус МАЗ отличает стильный силуэт и дизайн. Визуально он похож на автобус третьего поколения. Для пассажиров просторный салон, кондиционер, USB-порты для зарядки смартфонов.
В целом по программе обновления наземного городского пассажирского транспорта Минсктрансу с начала года поставили более 210 новых автобусов, троллейбусов и электробусов. Кстати, по одному электробусу МАЗ накануне получил и каждый областной центр нашей страны.
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