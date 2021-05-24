Новые электробусы МАЗ начали курсировать в Минске

Обновление наземного пассажирского транспорта в столице. Особое внимание экологически чистым машинам. Так, в автопарках Минска отныне уже 93 электробуса. Их пополнили 4 новейших электробуса МАЗ. Первая машина сегодня выехала на улицы города. Она пока будет работать на маршруте № 69 Масюковщина - вокзал. Экотранспорт заряжается в самом парке ночью и на одной зарядке может проехать до 300 километров.