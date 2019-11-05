Новые электропоезда для третьей ветки Минского метро презентовали журналистам

До конца следующего года поставят 10 таких составов. Все электропоезда произведены на заводе "Штадлер-Минск" в Фаниполе. Представлены варианты с четырьмя и пятью вагонами. Состав конструировался с учетом особенностей минской подземки.



Новые электропоезда отличаются плавностью хода, отличной шумоизоляцией, наличием USB-зарядок и кондиционера. В зависимости от количества вагонов в составах 168 или 212 сидячих мест. Также есть функция наподобие автопилота. Именно эти электропоезда будут курсировать на третьей зеленой ветке минского метро. Первый маршрут будет проходить через 4 первые станции новой линии. Это "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича", "Вокзальная" и "Ковальская Слобода". Наш корреспондент Надежда Сербиненко в числе первых прокатилась на новом "Штадлере" по минской подземке.



О поставке десяти новых электропоездов Минский метрополитен и завод «Штадлер» договорились еще в 2017. Обещанного пришлось ждать не три, два года. Как только конструкторы воплотили свои задумки в жизнь, поезда успешно прошли обкатку. Внутри поезда сильно отличаются от привычного минчанам оформления. Синий цвет выбран неслучайно, это цвет герба Минска. Во всех вагонах есть кондиционеры и разъемы для зарядки гаджетов.







Электропоезда для минского метро строили по швейцарским технологиям

Удобство новых поездов должны оценить, конечно, пассажиры. Это абсолютно новый уровень плавности хода, шумоподавления (здесь можно спокойно разговаривать), также безбарьерной среды и отделки.

Директор завода, который произвел эти поезда, также в числе первых пассажиров. Филипп Бруннер родом из Швейцарии, где знают толк в точности и скорости. В кабине машиниста все тоже сильно изменилось. Появилась функция полного автоведения. Теперь поезд может автономно трогаться и тормозить, рассчитать время прибытия на станцию до секунды. А вместо зеркал заднего вида видеокамеры.

Предполагаемая дата открытия первой части зеленой ветки метро - июль 2020

Третья линия пройдет из Курасовщины в Зеленый Луг. На ней будет 14 станций, а первый пусковой участок будет состоять из 4: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Сейчас на двух станциях завершается отделка. Предполагаемая и оптимистичная дата открытия первой части новой ветки – июль 2020 года.