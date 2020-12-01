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Новые элементы безбарьерной среды в Воложине
В Воложине расширяется безбарьерная среда. Там установили три новых пандуса. Конструкции появились в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане. Кроме этого, оборудовали и лестницы в подъездах. Кстати, еще одну специальную площадку для спуска и подъема планируют разместить до конца года.
К созданию инклюзивного окружения - именно комплексный подход. Пандусы, поручни и другие элементы появляются в общественных и социальных объектах. Так, например, подъемники недавно установили в Воложинской средней школе №2. Сейчас там обучаются 11 детей с особенностями психофизического развития, в том числе и один маломобильный ученик. Для него стал доступен второй этаж.
Кстати, Воложин - один из первых районных центров Минской области, где активно развивается инклюзивная инфраструктура. Сведения о всех объектах - социальных или туристических - можно получить в районном территориальном центре социального обслуживания населения.
Инклюзивные апартаменты одновременно могут принять 20 человек. Отделение же дневного пребывания посещают 29 человек с инвалидностью.
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