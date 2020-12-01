Новые элементы безбарьерной среды в Воложине

В Воложине расширяется безбарьерная среда. Там установили три новых пандуса. Конструкции появились в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане. Кроме этого, оборудовали и лестницы в подъездах. Кстати, еще одну специальную площадку для спуска и подъема планируют разместить до конца года.

К созданию инклюзивного окружения - именно комплексный подход. Пандусы, поручни и другие элементы появляются в общественных и социальных объектах. Так, например, подъемники недавно установили в Воложинской средней школе №2. Сейчас там обучаются 11 детей с особенностями психофизического развития, в том числе и один маломобильный ученик. Для него стал доступен второй этаж.

Кстати, Воложин - один из первых районных центров Минской области, где активно развивается инклюзивная инфраструктура. Сведения о всех объектах - социальных или туристических - можно получить в районном территориальном центре социального обслуживания населения.