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Новые факты геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны
В материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной появились новые факты. Гомельская прокуратура уже допросила в рамках расследования 65 человек, из них 30 - это узники концлагерей и местные жители, которых увозили на принудительные работы.
Установлено семь ранее не известных мест массового расстрела и последующего захоронения мирных жителей, где не производились раскопки. Например, деревня Веселое Поле Гомельского района. Здесь в годы войны были сожжены и расстреляны более 35 мирных жителей. К сожалению, данные22 жертв нацизма пока не установлены. А в поселке Иваньков были расстреляны и сожжены 33 мирных жителя (данные 12 человек не установлены).
Восстановить хронологию событий тех ужасных днейследственной группе помогают местные жители. Кто-то на тот момент был еще ребенком, кому-то рассказывали родители.
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