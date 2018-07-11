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Новые факты вскрытых коррупционных схем в системе здравоохранения
Комитет государственной безопасности обнародовал новые факты вскрытых коррупционных схем в системе здравоохранения. Число фигурантов громкого дела увеличилось.
Среди задержанных за систематическое получение взяток высокопоставленные должностные лица. Среди них заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, генеральный директор "Белфармации" Вячеслав Гнитий, а также ряд руководителей медицинских учреждений. По информации КГБ, к уголовной ответственности таким образом привлечены более 60 человек, из них 37 должностных лиц. Большинству уже предъявлены обвинения по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты налогов". Они многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия на поставку медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, добавили в ведомстве. Так, при получении очередной взятки в 5 тысяч долларов с поличным задержан директор ОАО "Экзон" Валерий Васкевич, а при обыске в гараже и по месту жительства директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого в тайниках обнаружено около полумиллиона долларов в эквиваленте.
Чьи еще фамилии в списке фигурантов громкого уголовного дела? И каковы размеры незаконного гонорара коррупционеров? Эксклюзивное интервью для нашего телеканала дал председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик. Мы покажем и оперативные съемки спецоперации силовиков. Материал готовится к эфиру. Не пропустите программу "Панорама" сегодня вечером.
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