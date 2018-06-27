Мастер-классы, викторины и квесты… с английским акцентом. Новые форматы детского отдыха развивают в Минской области. В профильных лингвистических лагерях, а один из них разместился возле Радошковичей, школьники совершают настоящее путешествие по всему миру. Иностранный язык изучают вместе с волонтерами из разных стран. Таким образом значительно повышают свои разговорные навыки. А гостей из зарубежья знакомят с культурой и традициями нашей страны.