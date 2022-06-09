Новые форматы корпоративной коммуникации обсудили участники семинара в Жодино

Работа с обращениями граждан как приоритет для всех уровней власти. Сегодня начался двухдневный семинар-совещание. Основные локации - столица и Жодино. Один из лейтмотивов форума - продемонстрировать роль массмедиа и информационных технологий не только в освещении проблемных вопросов жителей регионов, но главное - в их решении. В город машиностроителей сегодня приехали около 80 участников семинара. На Белорусском автозаводе гости смогли не только увидеть топовые модели самосвалов, но и узнать, как на БелАЗе действуют корпоративные информационные площадки в налаживании обратной связи с работниками предприятия. Их около 10 тысяч человек. Поэтому одним из самых удобных для всех каналов связи стали специальные инфокиоски, где можно отправить сообщение, просьбу и любые вопросы руководству БелАЗа. Максимальный срок для ответа - две недели. Такой опыт жодинских машиностроителей в планах распространить и на другие заводы холдинга БелАЗ в нашей стране.