Новые форматы работы с молодежью обсудили в Минске

Новые форматы работы с молодежью и перспективные проекты обсудили в столице. Встречи в онлайн-формате, интерактивные площадки для презентации инновационных идей, бизнес-инкубаторы. Возможностей для раскрытия потенциала и реализации самых амбициозных планов молодых людей, помощи в профориентации и их трудоустройстве в Минске достаточно.



Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

2021 год был очень насыщенный. Мы занимались и трудоустройством молодежи. Впервые сделали цифру более 9,5 тысячи молодых людей, которых трудоустроили на предприятия Минска. Помимо этого в рамках 2021 года у нас появилось новое направление деятельности - правовое воспитание молодежи. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые были и ранее: "Король и королева студенчества", "Студент года", "100 идей для Беларуси". Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сегодня все структуры идеологической вертикали работают одной командой, появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И они связаны с молодежной политикой в первую очередь. Информационная составляющая идеологической работы не менее актуальна, чем молодежная политика. Мы сегодня слишком часто говорим о фейках, молодежь должна слышать объективную и проверенную информацию. Участники посетили молодежный центр Белорусского университета культуры и искусств. Это многофункциональная учебная площадка, где проходят занятия, соревнования по танцам, театральные постановки и концерты. Гости оценили и международную деятельность университета. Сейчас в вузе обучаются около 800 иностранных студентов.



Юлия Персидская, проректор по воспитательной работе БГУКИ:

Самая значимая наша награда этого года - это специальная премия Президента Республики Беларусь за духовное возрождение, за деятельность университета, за патриотические проекты, за патриотическое воспитание студентов. В Год исторической памяти акцент на патриотическое воспитание. Любовь и уважение к родной страны основывается на знании национальных традиций, культуры и истории. И в этом контексте также много идей для реализации.



Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной г. Минска организации РОО "Белая Русь":

В 2022 году в Год исторической памяти мы уже задумали интересный проект семейный, связанный с историческим наследием, с памятниками - найти могилы неизвестных солдат в маленьких деревнях, маленьких городках, возложить цветы и рассказать об этом месте. Молодежь столицы активно присоединилась и к благоустройству знаковых и памятных мест. Во время субботников наводят порядок на мемориальных комплексах.



