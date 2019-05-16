Новые форматы туристического сотрудничества открывают Беларусь и Китай

В этом месяце нашу страну посещают более 2 500 туристов из Поднебесной. Их визит проходит в формате бизнес-тура. Несколько групп, среди которых сотрудники ведущих китайских компаний, уже оценили условия работы в индустриальном парке "Великий камень", посетили сборочные цеха промышленных гигантов нашей страны, а также познакомились с белорусской кухней, достопримечательностями и культурной жизнью столицы.



Планируется, что такие культурно-деловые туры станут регулярными. Способствует этому и развитие программы China Friendly в нашей стране. Это и появление информационных указателей на китайском, и создание условий в гостиницах для размещения китайских туристов.



