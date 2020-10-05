ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новые формы социального обслуживания пожилых обсудили в Миноблисполкоме

Более 22 тысяч пожилых людей Центрального региона получают социальную помощь дома. Соцработники доставляют продукты и медикаменты, убирают помещения, помогают в приготовлении еды. Организацию эффективной поддержки и новые формы социального обслуживания пожилых обсудили в Миноблисполкоме.

Во время конференции действовали творческие площадки, проходили мастер-классы, где пожилые люди смогли продемонстрировать свои умения и способности. Кстати, в Центральном регионе проживают более 380 тысяч пожилых, 84 из них перешагнули столетний рубеж.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все