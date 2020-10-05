Более 22 тысяч пожилых людей Центрального региона получают социальную помощь дома. Соцработники доставляют продукты и медикаменты, убирают помещения, помогают в приготовлении еды. Организацию эффективной поддержки и новые формы социального обслуживания пожилых обсудили в Миноблисполкоме.



Во время конференции действовали творческие площадки, проходили мастер-классы, где пожилые люди смогли продемонстрировать свои умения и способности. Кстати, в Центральном регионе проживают более 380 тысяч пожилых, 84 из них перешагнули столетний рубеж.



