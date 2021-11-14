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Новые группы беженцев продолжают прибывать в лагерь на границе

Ситуация на границе остается напряженной. Новые группы беженцев продолжают прибывать в лагерь.Наш корреспондент Илья Цветков передает с границы (видео).

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