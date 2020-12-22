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Новые кадры в руководстве Минской области

Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома. Денис Дишук, несмотря на то что молодой управленец (ему 36 лет), уже экономист с большим опытом работы в агропромышленном комплексе. До этого трудился в Несвижском и Столбцовском районах. Как отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время назначения нового руководителя, у Березинского района большой потенциал для развития сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса. Но вместе с тем нужно уделить повышенное внимание и благоустройству самого города Березино. А значит создать максимально комфортную среду для проживания.

Предыдущий руководитель Березинского района Александр Бабич останется трудиться в Минской области.

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